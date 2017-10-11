Akmeşeli Enes Kuşçu G.Karadenizspor’da
İlimizde son yıllarda küçük yaş gruplarında çok önemli başarılar elde eden, yetenekli isimler Kocaeli ve Türk Futboluna kazandıran Gölcük Karadenizspor, Akmeşespor’nu 2005 doğumlu minik yeteneğini de kadrosuna dahil etti.
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G.Karadenizspor Genel Koordinatörü Murat Cinemre, Enes’in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.
AKMEŞESPOR KULÜBÜ VE AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Son üç yıldır küçük yaş gruplarında liglere giren Gölcük Karadenizspor, kadrosuna çok yetenekli bir oyuncu daha kattı. Akmeşesporlu 2005 doğumlu Enes Kuşçu’yu transfer etti. G.Karadenizspor Koordinatörü Murat Cinemre, Enes’in geleceği yıldız adayları arasında olduğunu belirterek, “Enes’in transferinde bize yardımcı olan baştan Akmeşespor Başkanı Cengiz Adıgüzel olmak üzere sporcumuzun ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Enes, yakın zamanda adından çok söz ettirecek bir oyuncu olacak” dedi.
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Etiketler : Akmeşeli Enes Kuşçu, G.Karadenizspor
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