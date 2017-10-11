Akmeşeli Enes Kuşçu G.Karadenizspor’da

G.Karadenizspor Genel Koordinatörü Murat Cinemre, Enes’in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.

AKMEŞESPOR KULÜBÜ VE AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Son üç yıldır küçük yaş gruplarında liglere giren Gölcük Karadenizspor, kadrosuna çok yetenekli bir oyuncu daha kattı. Akmeşesporlu 2005 doğumlu Enes Kuşçu’yu transfer etti. G.Karadenizspor Koordinatörü Murat Cinemre, Enes’in geleceği yıldız adayları arasında olduğunu belirterek, “Enes’in transferinde bize yardımcı olan baştan Akmeşespor Başkanı Cengiz Adıgüzel olmak üzere sporcumuzun ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Enes, yakın zamanda adından çok söz ettirecek bir oyuncu olacak” dedi.