Akmeşespor, 1.Küme’yi çok istiyor

Geçen yıl 2.Küme’de son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışına ortak olan, bu hedefine ulaşamayan Akmeşespor, bu sezon çok daha iddialı.

Bu sezonda takımı Cihan Özkul’a emanet eden Yeşil-Siyahlı ekibin yönetim kurulu, yaptığı flaş transferlerle bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

SÜPER LİG DENEYİMLİ OYUNCULAR ALDI

Uzun yıllar lige katılmayan Akmeşespor, geçen yıl 2.Küme’da çok önemli bir çıkış yakalamış, Play-Off şansını son maça kadar taşımıştı. Yeşil-Siyahlı ekibin amacı bu sezon direk 1.Küme’ye çıkabilmek. Bunun içinde kadrosuna Süper Lig tecrübeli isimlerle takviye yaptı. Yavuzspor’dan stoper Faruk İşbilen ve forvet Müjdat Katıoğlu, Başaranspor’dan defans oyuncusu Günali ile orta saha oyuncuları Sinan Karadaş ve Murat Çelik, Sedaş TEK Spor’dan Harun Çağman, Ç.Balaspor’un tecrübeli kaleci Ali Türkyılmaz da yeni transferler arasında yer alıyor.

BAŞKAN ALYÜZ UMUTLU

Akmeşespor Başkan Uğur Alyüz ile yönetim kurulu üyeleri, bu sezon takımlarının 1.Küme’ye çıkacaklarına inanıyor. Başkan Alyüz, en büyük eksikliklerinin de tesis olduğunu belirterek, “Öncelikli olarak, bu sezon takımı 1.Küme’ye taşımak istiyoruz. Alt yapılarda da beldemizi temsil etmek için yaş gruplarını oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun içinde tesis şart. Bu konuda da önemli gelişmeler var. Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nde bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

ÖZKUL, “AKMEŞE’YE FUTBOLU SEVDİRMEK İSTİYORUZ”

Üç yıl önce Kireçocaklarıspor’u 1.Küme’ye çıkaran Cihan Özkul, geçen yıl Akmeşespor’u çalıştırdı. Bu sezonda takımın başına getirilen genç teknik adam, geçen yıl yarım kalan işi tamamlamak istediklerini söyledi. Özkul, “İlk etapta sportif başarıyı yakalayıp, Akmeşe halkına futbolu sevdirmek istiyoruz. Bu sezon çok iyi bir takım oluşturduk, bu amacımıza da ulaşacağız. Daha sonraki hedefimiz tesisle birlikte, altyapımızı oluşturmak olacak. Başkanımız ve yönetim kurulu ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

YENİ TRANSFERLER

Ali Türkyılmaz (Ç.Balaspor)

Müjdat Katıoğlu (Yavuzspor)

Murat Çelik (Başaranspor)

Sinan Karadaş (Başaranspor)

Emirhan kurtuldu (Bekirderespor)

Harun Çağman (Sedaş TEK Spor)

Samet Topal (Sakarya-Arifiyespor)

Serkan (Kullarspor)

Faruk İşbilen (Yavuzspor)

Günali Acar (Başaranspor)

GEÇEN YILDAR KALANLAR

Samet Pınar, Emrecan Şenol, Güven Cansever, Akın Palas, Hakan, Muhammet, Ali Kemal, Naim Süleyman, Murat Gülsuyu ve Furkan

