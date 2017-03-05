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Akmeşespor fark attı:4-0

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Akmeşespor fark attı:4-0
2.Küme A Grubu’nda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen, geçen haftayı bay geçen Akmeşespor, dün Cephanelik Stadı’nda karşılaştığı Uzunçiftlikspor’u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

LİDER MAP KAVAKLI HÜKMEN KAZANDI

A Grubu’nun zirvesinde yer alan, bir maç fazlası bulunan MAP Kavaklıspor da, kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendirdi, bu sezon hedefini 1.Küme olarak belirledi. İlk üç maçını kazanan MAP Kavaklıspor, bu haftayı da ligden çekilen Körfez Atılımspor hükmen galibiyeti ile geçirdi, puanını 12’ye çıkarıp, liderliğini korudu. Bu grupta haftanın bir diğer maçında Maşukiyespor ile Sarımeşespor takımları karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı Sarımeşespor deplasmanda 5-3 kazandı, ligde ilk galibiyetini aldı.

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