Akmeşespor, ilk yarıyı lider bitirdi:3-5

2.Küme A Grubu’nda hafta içi mesaisi vardı.

Derbent Esnafspor ile oynadığı maçı 5-3 kazanan Akmeşespor, ligin ilk yarısını averajla lider tamamladı. A Grubu’nda oynanan diğer maçta Sarımeşespor ile Uzunçiftlikspor karşılaştı. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

D.ESNAFSPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

Bu sezon 2.Küme’de iddialı bir takım kuran Derbent Esnafspor, sahasında konuk ettiği Akmeşespor karşısında Fatih Uzun ve Celal’in attığı gollerle ilk 10 dakikayı 2-0 önde geçti. Akmeşespor, daha sonra müthiş bir geri dönüşe imza attı, Murat Gülsuyu’nun iki, Sinan’ın golleriyle devreyi 3-2 önde tamamladı. Maçı 5-3 kazanan Yeşil-Siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi başardı.

SARIMEŞE, 90+5’DE BERABERLİĞİ KURTARDI

A Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftasında bir diğer maçta Sarımeşespor ile Uzunçiftlikspor puan mücadelesi yaptı. Kazanan takımın üst sıralar için iddialı duruma geleceği maçta Uzunçiftlikspor, uzatama dakikalarına 2-1 önde girdi. Sarımeşespor 90+5’de kazandığı penaltıyı Adem ile değerlendirdi, karşılaşmada 2-2 sonuçlandı.

