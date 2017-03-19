Akmeşespor takipte: 3-1

İki takım, geçen hafta oynadıkları maçta 0-0 berabere kalmıştı. Lider MAP Kavaklıspor, dün akşam Uzunçiftikspor’u tek golle geçti. Takipçisi Akmeşespor ise Müjdat’ın üç gol attığı maçta Sarımeşespor’u 3-1 yendi.
MAP KAVAKLI 1 ATTI, 3 ALDI
A Grubu’nda ilk puan kayıplarını geçen hafta Akmeşespor ile oynadığı maçta yapan MAP Kavaklıspor, dün akşam grubun genç ekiplerinden Uzunçiftlikspor karşısında sınav verdi. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada Kırmkızı-Yeşili ekip, rakibi karşısında oldukça zorlandı, sonuca tek golle gitti. Rakibin 1-0 yenen MAP Kavaklıspor liderliğini devam ettirdi.
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