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Akmeşespor takipte: 3-1

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Akmeşespor takipte: 3-1
A Grubu’nda MAP Kavaklıspor ile Akmeşespor arasında geçmesi beklenen şampiyonluk yarışında heyecan giderek artıyor.

İki takım, geçen hafta oynadıkları maçta 0-0 berabere kalmıştı. Lider MAP Kavaklıspor, dün akşam Uzunçiftikspor’u tek golle geçti. Takipçisi Akmeşespor ise Müjdat’ın üç gol attığı maçta Sarımeşespor’u 3-1 yendi.

MAP KAVAKLI 1 ATTI, 3 ALDI

A Grubu’nda ilk puan kayıplarını geçen hafta Akmeşespor ile oynadığı maçta yapan MAP Kavaklıspor, dün akşam grubun genç ekiplerinden Uzunçiftlikspor karşısında sınav verdi. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada Kırmkızı-Yeşili ekip, rakibi karşısında oldukça zorlandı, sonuca tek golle gitti. Rakibin 1-0 yenen MAP Kavaklıspor liderliğini devam ettirdi.

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