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Akmeşespor’da büyük şok; Başkan Uğur Alyüz istifa etti

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Akmeşespor’da büyük şok; Başkan Uğur Alyüz istifa etti
Geride kalan sezon 2.Küme’de tarih yazan, ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşayarak adını 1.Küme’ye yazdıran Akmeşespor’da önemli kayıp.

Kısa bir süre önce takımı şampiyon yapan teknik adam Cihan Özkul yeni sezonda görev almayacağı mesajını vererek, Çubuklu Balaspor’a geçmişti. Akmeşespor’da yaprak dökümü Başkan Uğur Alyüz’ün bırakmasıyla devam etti. 3 yıldır başkanlık yapan Alyüz, “İmkansızlıklar içerisinde imkan yaratmayı çalıştık. Olmaz denileni yapmaya çalıştık. Hiç istemeyerek bırakıyorum. Arkamda gücüm olsaydı devam ederdim” dedi. Uğur Alyüz paylaştığı veda mesajında kendisine destek olanlara teşekkür etti.

UĞUR ALYÜZ’ÜN VEDA MESAJI 

“Evet, her güzel şey gibi 3 yıldır bıkmadan usanmadan inat ederek severek üstlendiğim AKMEŞESPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞIMI bugün itibariyle yeni bir yönetim kurulu arkadaşlarımıza devir etmiş bulunmaktayım. Beni bu kutsal görevde yalnız bırakmayan Rıdvan Külçü, Mehmet Göksu, Şaban Akova, Samet Asena, Bozkurt TC, Hakan Korkmaz kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hocalık görevlerini üstlenen Akmeşespor tarihine şampiyonluk ekleyen Cihan Özkul ,Volkan Ertuğ kardeşlerime ve Ali Türkyılmaz, Serkan Dursun, Akın Palas, Muhammet Oktem, Faruk İşbilen, Emirhan Kurtuldu, Sinan Sevda, Karataş, Samet Pınar, Samet Topal ,Günali Acar, Furkan Karakoç, Güven Cansever, Emrecan Şenol, Naim Süleyman, Murat Çelik, Murat Gülsuyu, İsrafil Öztürk, Müjdat Katioğlu kardeşlerime yaşattıkları güzellikler için teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Kocaeli amatörü için büyük bir şans olan her kapsını çaldığınızda sizi kucaklayan, saat kaç olursa olsun telefonunu sıcak sesiyle açan o büyük insan sayın başkanım Murat Aydın ve yönetimine ve KASKF çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Mutlaka bir gün yine döneceğiz, daha güzel işler yapmak için döneceğiz. Her zaman buna federasyonumuzda dahil olmak üzere verilecek görevlere hazırım. Spor camiası sizi tanımak çok güzeldi, harika insanlarsınız. HAKKINIZI HELAL EDİN”
 

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