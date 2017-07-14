Akmeşespor’da yeni Başkan Cengiz Adıgüzel

Olağan üstü genel kurul kararı alan Yeşil-Siyahlı ekipte, yeni başkan Cengiz Adıgüzel oldu.
FUTBOLCUYDU BAŞKAN OLDU
Akmeşespor’da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan üstü genel kurulda Başkanlık görevine getirilen Cengiz Adıgüzel, Yeşil-Siyahlı ekipte aynı zamanda faal futbolcuydu. Son iki sezondur da takımın formasını giyen Cengiz Adıgüzel, çok zor bir görevi üstlendi. Başkan Adıgüzel, öncelikle geçen yıl takımı 1.Küme’ye taşıyan Uğur Alyüz ve ekibine teşekkür etti.
“BELDENİN GENÇLERİNE ŞANS VERECEĞİZ”
Yeşil-Siyahlı ekibin yeni Başkanı Cengiz Adıgüzel, ilk kez yer alacakları 1.Küme’de işlerinin kolay olmadığını söyledi. Adıgüzel, “Kulübümüzün ekonomik durumu belli. Yönetim kurulu olarak, yeni sezonda Akmeşe ve çevre köylerdeki gençlere futbol oynama şansını vermek istiyoruz. Bunun için çalışmalara erken başlayıp, kadromuzu oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
YENİ YÖNETİM KURULU:
Cengiz Adıgüzel (Başkan)
Erdal Alyüz
İbrahim Akyüz
Yasin Akdeniz
Vedat Erden
Zafer Üçcan
Onur Sevilen
Erhan Korkmaz
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