Akmeşespor’da yeni Başkan Cengiz Adıgüzel

Tarihinde ilk kez 1.Küme’de mücadele edecek olan Akmeşespor’da takımı şampiyonluğa taşıyan Başkan Uğur Alyüz ile Teknik Sorumlu Cihan Özkul bırakmıştı.

Olağan üstü genel kurul kararı alan Yeşil-Siyahlı ekipte, yeni başkan Cengiz Adıgüzel oldu.

FUTBOLCUYDU BAŞKAN OLDU

Akmeşespor’da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan üstü genel kurulda Başkanlık görevine getirilen Cengiz Adıgüzel, Yeşil-Siyahlı ekipte aynı zamanda faal futbolcuydu. Son iki sezondur da takımın formasını giyen Cengiz Adıgüzel, çok zor bir görevi üstlendi. Başkan Adıgüzel, öncelikle geçen yıl takımı 1.Küme’ye taşıyan Uğur Alyüz ve ekibine teşekkür etti.

“BELDENİN GENÇLERİNE ŞANS VERECEĞİZ”

Yeşil-Siyahlı ekibin yeni Başkanı Cengiz Adıgüzel, ilk kez yer alacakları 1.Küme’de işlerinin kolay olmadığını söyledi. Adıgüzel, “Kulübümüzün ekonomik durumu belli. Yönetim kurulu olarak, yeni sezonda Akmeşe ve çevre köylerdeki gençlere futbol oynama şansını vermek istiyoruz. Bunun için çalışmalara erken başlayıp, kadromuzu oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU:

Cengiz Adıgüzel (Başkan)

Erdal Alyüz

İbrahim Akyüz

Yasin Akdeniz

Vedat Erden

Zafer Üçcan

Onur Sevilen

Erhan Korkmaz