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Akmeşe’ye gaz gidiyor 

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Akmeşe’ye gaz gidiyor 
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,  yıllardır gaz doğalgaz bekleyen Akmeşe bölgesi için çok önemli bir gelişmeyi açıkladı. Akmeşe’ye gaz götürecek doğalgaz şebekesinin inşaatına 7 Nisan Cuma günü başlanıyor.

SÖZLER TUTULMAMIŞTI

Hemen her seçim ve referandum öncesinde İzmit sınırları içinde gaz alamayan Akmeşe bölgesi için AK Partili yetkilileri “Bu kış gaz gelecek” sözü verdiler. Ama bu sözler bir türlü yerine getirilmedi. Hala kışın odunla, kömürle ısınan Akmeşe bölgesi için bu kez gaz sözü İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’dan geldi. 

BELEDİYELERİN KATKISIYLA

Başkan Nevzat Doğan bu konuda şu bilgiyi verdi: “İzgaz yönetimi ile bizzat görüştüm. Protokol yaptık. Şebeke için gereken boruların temini ve inşaatın işçilik maliyeti konusunda Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi olarak biz katkı sağlayacağız. Önümüzdeki kış döneminde Akmeşe bölgesi doğalgaza kavuşmuş olacak. Bu konudaki bütün gelişmeleri bizzat ben, yakından takip edeceğim.” 
 

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