Akmeşe’ye ‘gaz’ istedi

Kartepe’nin 1600 metre yüksekteki zirvesine, KOÜ’nün 20 kilometre uzaklıktaki Umuttepe Yerleşkesine yıllar önce doğalgaz götürüldü, ancak kentin burnunun dibindeki Akmeşe, hala gaz bekliyor.

Akmeşe’nin doğalgaza kavuşturulması, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan dışında kimseyi pek ilgilendirmiyor.

BU KEZ TÜRK MÜDÜR

İlimizde doğalgaz dağıtımını Fransız SUEZ firması yürütüyor. İzgaz’ın başında da yakın döneme kadar Fransız genel müdür bulunuyordu. Ancak bir süre önce Genel Müdürlük görevine İzmitli bir isim, Gökalp Öztürk getirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzgaz Genel Müdürü Gökalp Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, hem görevinde başarı diledi, hem de Akmeşe sorununu gündeme getirdi.

HALLEDİN ŞU İŞİ

İzgaz’ın kentimize değer katan, çok önemli bir firma olduğunu, her konuda kendilerine destek verdiklerini hatırlatan Başkan Doğan, “Daha önce bir yabancının yürüttüğü görevi şimdi bir arkadaşımızın yürütüyor olması bizi butlu ediyor. Kendisinden Akmeşe’ye doğalgaz götürülmesi konusunda ilgi ve destek bekliyoruz” dedi.

GENEL MÜDÜR TAMAM DEMEDİ

İzgaz Genel Müdürü Gökalp Öztürk ise konuşmasında, “Biz İzmit’teki kuruluşlara elimizden geldiğince koordinasyon içinde bulunuyoruz. Şehrin düzenine ve bütünlüğüne uyacak şekilde aktivitelerimizi ve yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Öztürk, Akmeşe’ye gaz konusunda ise net bir taahhütte bulunmadı.