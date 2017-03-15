AKMİS GRUP’a teşekkür

Kocaelispor yönetim kurulu, Ruhi-Ümit Karaalp’in sahibi olduğu AKMİS GRUP ile ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı.

Mesaj şöyle: “2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşma gereği "Spor Toto" Forma Sırt Reklamı Sponsorluğu almış bulunmaktayız. Daha önce Forma Sırt Reklamı Sponsorluğumuzu üstlenen "AKMİS GRUP", fedakarlık yaparak kulübümüzün menfaatleri için logolarının Şort Reklam alanına geçmesini kabul etmiştir. Her zaman yanımızda olan "AKMİS GRUP" Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ruhi KARAALP ve Sayın Ümit KARAALP'e, anlayış ve işbirlikleri için bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarız.”