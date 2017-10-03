AKP İZMİT İLÇE KONGRESİNİN YANSITTIKLARI

İktidar partisi, Kocaeli/İzmit ilçe kongresinde, ulaştığı gücü yansıtan görünümler sergiledi. Tartışmaların, taşkınlıkların yaşanmaması, daha önce hizmet yapmış, emeği geçmiş olanlara özen gösterilmiş olması en belirgin yansımalardı. Organizasyonda, düzenlemelerde, görevlendirmelerde, yetkilendirmelerde sergilenmeye çalışılan “ kusursuzluk “ ulaşılan gücün sürdürülebilirliğini merkeze alan, sahiplenici, korumacı yaklaşımları hatırlattı. Sahip olunan gücün, ulaşılan standartların sürdürülebilirliği için harcanan enerjinin, gösterilen duyarlılık ve çabaların, yeni iktidar ihtiyacının karşılanması için gereken, kapsayıcılığın, demokratikliğin, evrenselliğin oluşumunda yeterli gelmeyebileceği perdelenemedi. Ana muhalefet partisinin, batılı yaşam tarzını sahiplenen korumacılığı, statükoculuğa dönüşmüş, nisbi demokratiklikle yetinen siyasi alana sürüklenmesine neden olmuştu. Kim bilir, belki de, iktidar partisinin eğilimleri de ana muhalefetin, kapsayıcı, demokratik, evrensel siyaset alanını sahiplenmesine zorlanılması yönüyle etkili olabilecektir.

YENİ İKTİDAR ARAYIŞLARI

Bütün siyasi partiler ortaya çıkan yeni siyasi döneme göre iktidar arayışlarını sergilemektedirler. İktidar partisi, yeni hayat koşullarının, yeni sorunların ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak iktidar ihtiyacını karşılamak için yenilenme arayışlarına yoğunlaşmıştır. Ana muhalefet partisi ise batılı yaşam tarzını korumaya çalışan, nisbi demokratiklikle yetinen konumunun yetmediğini hissettiği için yeni arayışlara yönelmiştir. Yeni siyaset döneminde karşılanması zorunluluk haline gelen, Demokratik Hukuk Devleti ihtiyacının karşılanması bütün siyasi partileri, değişim ve yenilenme arayışlarına sürüklemiştir.

YENİ İKTİDAR HAZIRLIKLARI

Ortaya çıkan yeni dönemin sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklar yapan siyasi partiler çalışmalarını, esik siyasi kadrolarıyla, eski alışkanlıkları üzerinden yapmaktadırlar. İktidar partisi vesayet sisteminin çözülmesi mücadelesinde başarılı olan kadroları ve anlayışıyla yenilenmeye çalışmaktadır. Muhalefet partileri ise koruyabildikleri siyasi konumları üzerinden yeni iktidar dönemi hazırlıklarını karşılamaya çalışıyorlar. Türkiye siyasetinin eski alışkanlıklar üzerinden yeni arayışlarını sergilemesi beklenebilen bir durum olsa bile yeterli olunamadığı ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasetinin şimdiye kadar yürüttüğü mücadelelerle, yeni siyasi döneme ulaşılmasını sağlayabilmiş olması çok önemlidir. Yaşadığımız dönemin sorunlarının çözülmesinin, Demokratik Hukuk Devletinin inşasıyla karşılanabilecek olması düzeyi, Türkiye siyasetinin toplam başarısıdır.

OLUŞAN İKTİDAR İHTİYACI

Oluşan ihtiyaç ve beklentilerin dayattığı iktidar ihtiyacını, mekanik değişikliklerle, yeni tercihlerle karşılayabilmek çok zordur. Her sorunun çözümünde, ihtiyaçların karşılanmasında temel olan, “anlayabildiğimiz kadar değiştirebiliriz” anlayışının sergilenmesine, yeni iktidar ihtiyacının bütün yönleriyle anlaşılmasına yoğunlaşmak esas olmalıdır. Yeni iktidar ihtiyacının karşılanabilmesinde iktidarın çok güçlü olması avantaj olduğu kadar çok kapsamlı yeni sorun ve ihtiyaçlarla karşı karşıya kalmasına da neden olabilmektedir. Devletin merkezde olduğu sistem döneminin dışarıda bıraktığı halkın sorunlarının çözümünde, ihtiyaçlarının karşılanmasında sürdürülen mücadele ve önceliklerle, yeni iktidar ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak mücadele ve öncelikler farklıdır.

ANA MUHALEFETİN SİYASET ALANI

Yeni iktidar ihtiyacını oluşturan birikimin ortaya çıkardığı yaşam tarzı, ihtiyaçları, sorunları, beklentileri, gelişmiş dünya ülkelerinin standartlarını gözeten yaklaşımları ihtiyaç haline getirmiştir. İktidar partisinin güçlenmesini sağlayan yaklaşımlarının, önceliklerinin yeterli olmaması bu nedenlerledir. Ana muhalefet partisi, batılı yaşam standartlarını gözeten, nisbi demokratiklikle yetinen konumunu, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla sürdürülebilecek siyasi alanın sahiplenilmesine taşıyabilirse, iktidar partisinin karşılamaya yetmediklerini de karşılayabilir duruma gelebilecektir.

ALTERNATİFLİK VE KAPSAYICILIK

İktidar partisinin sergilediği yerel yönetim ve merkezi yönetim yaklaşımları, değişen ve gelişen hayat şartları nedeniyle sürdürülemez hale gelmektedir. İktidar partisinin aşılmasını sağlayacak yaklaşımlar, alternatifliği, yeni iktidar ihtiyacını karşılamayı merkeze alan çalışmalarla ortaya çıkarılabilecektir. Alternatifliğin sadece adaylar üzerinden sağlanmaya çalışılması, iktidar partisinin, hata ve yanlışlarından yararlanmayı hedefleyen, eski siyaset anlayışlarını yansıtacaktır. Bu yaklaşım alternatiflik enerjisi ve heyecanı oluşturmayacağı için iktidar ihtiyacını karşılamayacak, toplumsal muhalefeti temsil etmekte yetersiz kalacaktır. Genel geçerli alternatifliğe taşınamayan, toplumsal muhalefeti kapsayamayan siyasi yaklaşımların, kapsayıcılığı, demokratikliği, evrenselliği içselleştirmeye yetmediği için yeni iktidar ihtiyacının karşılanamadığı unutulmamalıdır.