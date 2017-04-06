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AK Parti'de referandum zirvesi

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AK Parti'de referandum zirvesi
AK Parti il başkanlığı, ilçe başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda referandum çalışmaları masaya yatırıldı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, ilçe başkanları ile il binasında bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan başkanlığında bir araya gelen AK Parti ilçe başkanları 16 Nisanda yapılacak olan referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda 12 ilçe başkanının yanı sıra İl Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ceyhan, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Toplantıda yapılan referandum çalışmaları ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Hedefimiz Kocaeli de referandumu en yüksek “evet” oranı ile geçirmek” dedi.
 
İLÇE BAŞKANLARINA TABLOLU TEŞEKKÜR
AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe Başkanları ile yapılan değerlendirme toplantısının çok iyi geçtiğini son 10 günde yapılacak olan çalışmalar hakkında konuştuklarını kaydetti. Ceyhan, ayrıca toplantı sonrası Kocaeli'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Açılış Bayramı'nda muhteşem katılımın sağlanmasında emeği geçen ilçe başkanlarına miting fotoğrafının olduğu tablo hediye etti.

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