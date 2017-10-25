Akpınar’da ilk tapular 

TOKİ ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre Akpınar’da yaptırılan konutların taksitlerin tamamını ödeyenlere İzmit Tapu Müdürlüğü’nde tapuları veriliyor. İlk olarak taksitlerinin ödeyen Hatice Uyğun ve Ayten Akınlı’ya önceki gün dairelerinin tapuları teslim edildi.

Akpınar’da devlet 1+1 ve 2+1 özelliklerinde 396 adet konut yapmış, ihtiyaç sahiplerine aylık 100 ve 130 TL taksitle vermişti. 1+1 daire sahibi olanlar toplam 27 bin TL, 2+1 tipindeki daire sahibi olanlarda toplam 35 bin ödemesi gerekiyordu. 2013 tarihinden itibaren aylık taksitlerin tamamını ödeyenler tapularını İzmit Tapu Müdürlüğü’nde alabiliyor.