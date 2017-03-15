Aksakal: 800 milletvekili olması lazım normalde

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Şimdi kalkmışlar, '500 milletvekili vardı, niye 600 yapıyorsunuz' diyorlar. Ya bu ülke eğer 600 milletvekiline ihtiyaç duyacak büyüklükteyse bunu yapmakta bir beis yok ki." dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi'ni ziyaretinde konuşan Aksakal, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması sürecinde bazı hamasi söylemlerin olduğunu,18 madde içinde aslında hiç tartışılmaması gereken konuların bile anayasanın tartışılması gereken konularıymış gibi milletle paylaşıldığını söyledi.

Aksakal, Anayasa değişikliği ile ilgili 18 maddenin hepsinin kötü olmadığını ancak bazı maddelerinin Türkiye için gereksiz olduğunu öne sürdü.

18 YAŞA DESTEK

Milletvekili olma yaşının 18'e indirilmesine destek veren Aksakal, "Muhalefet partisi genel başkanı çıkmış televizyonda açıklama yapıyor. 18 yaşında milletvekilliğini eleştiriyor. Sen 18 yaşındaki adamı yasalara göre asabiliyorsan, o zaman bu adam devleti de yönetir, mahalleyi de yönetir, kurumu da yönetir." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan sayı değil milletvekilinin niteliği"

Milletvekili sayısının artmasının eleştiri konusu olmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Aksakal, şöyle devam etti:

"Şimdi kalkmışlar, '500 milletvekili vardı, niye 600 yapıyorsunuz' diyorlar. Ya bu ülke eğer 600 milletvekiline ihtiyaç duyacak büyüklükteyse bunu yapmakta bir beis yok ki. İş oraya gönderdiğiniz milletvekillerinin niteliği. Oraya milletvekili gönderiyoruz, mesela aylık 5 bin lira mazot parası, trilyon telefon parası yazıyor meclise. Sen böyle adamları gönderirsen meclise 600 değil 60 tane göndersen başımız belada. 80 milyon nüfus var, 100 bin yurttaşa bir vekil düşse 800 milletvekili olması lazım normalde ama keşke milletvekilleri asli görevlerini yapsalar."

Konuşmasının ardından Aksakal, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dededoğlu, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle esnaf ziyareti yaptı.

AA