AKŞAMIN OLDUĞU YERDE BEKLE DİYORSUN….

Yıllardır birbirinden fazlaca farkı olmayan bir yaz akşamında, yazlık evimin balkonunda oturuyorum..Her şey aynı adeta..Karşıdan süzüle süzüle gelen Çınarcık vapurunun dalgaları savurarak attığı sükse, hiç de yabancı değil.. Gün batımı ve ardından gök yüzünde parlayan yıldızlar hiç değişmemiş.. Bana “Biz buradayız, ya sen” diyorlar sanki.. Duygularım karmakarışık besbelli…Arzum, ayların üzerime yığdığı ve yaşamın yüreğimi acıttığı bir çok gerçeği geride bırakmak.. Ve, burada yeni bir şeylerle ruhumu onarmak, güya..

Etrafı dinliyorum..O yeni şeyleri duymak ister gibi.. Ama olmuyor işte.. Gün batımı ve yıldızlar gibi seslerde aynı.. Uzaktan ve yakından gelen gülüşmeler, konuşmalar.. Çocuk bağırışları, deniz kenarındaki bankta oturan kadın.. Araçların çıkarttığı gürültü kirliliği.. Karanlıkta erik ağacının altına usulca çöp poşetini bırakma eyleminde ilerleyen kıvırcık saçlı adam, bebek arabasını bayır aşağı indirme savaşı veren genç anne.. Buraya kadar hiç yeni bir şey yok.. Geçen yılların aynısı.. Eski tas, eski hamam.. Haa, değişen bir şeyler yok mu.? Var tabi ki.. Acı, tatlı bir çok haber aldım komşulardan.. Mahalle sakinlerinden ecele teslim olanlar varmış.. Hakkın rahmetine kavuşarak aramızdan ayrılmışlar, sanki hiç yokmuşlar gibi.. Sonra dünkü çocukların hayret verici büyümesi ve yeni bebeklerin dünyaya teşrif etmeleri gibi.. Bittimi sandınız.? Hayırrr bitmedi….

Örneğin “Doğa” .. Çok acı ama, maalesef ki her yerde olduğu gibi burada da her yıl biraz daha yok oluyor..O güzelim yeşilin yerini alan koca koca dev binalar, diken gibi batıyor gözlerime..Ekonomisine çok fayda sağladığını sanmıyorum ama, kalabalık bir hayli fazla..Burada da sosyal yapı oldukça farklı bir çizgide büyüyor besbelli.. Ve hiç değişmeden varlığını koruyan “ Çevre Kirliliği ”.. Etrafa saçılmış çöpler, havalarda uçuşan ren renk poşetler, yollara veya sahile bırakılmış içi yiyecek atığı dolu çöp torbaları.. Duyduğuma göre sahilde babadan kalma arsalarıymış gibi parsel parsel yer tutma veya masa sandalye yığma komedisi de aynı şekilde sürmekteymiş..

Offf bunlar neden rahatsız ediyor ki beni.? Bak herkes gayet mutlu görünüyor..

Kendime “Hava sıcak.. Güzel bir gece.. Eeee manzara da mükemmel..Tüm bunlara ilaveten cırcır böceklerinin sonsuza dek sürdüreceği senfonisi, denizden yankılanan dalga sesleri.. “ Keyfini çıkartsana be kadın” demek geliyor.. Ancak, anlaşılan elimde değil.. Aslında her yaz, evimin balkonuna ilk oturduğumda düşündüğüm, hatta çoğunlukla kaleme aldığım duygularım bunlar.. Yani anlayacağınız hep yaparım ben bunu.. Kırk yıla yakın bir zaman dilimini geride bıraktığın yerde, dünü ve bu günü düşünmeden veya muhasebesini yapmadan olmuyor işte.. Anılarla yoğrulup, geçmişin başı ve sonu derken bir bakmışsınız ki, cırcır böceklerinin senfonisine katılıvermiş sizin ruhunuzdan kopan nostaljik şarkılar.. TRT Müzik kanalında derinden gelen, Bestekar Avni Anılın “ Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun”.. şarkısını okuyan Gönül Akkor, beni iyice etkiliyor.. Ne kadar anlamlı ve ruha işleyen bir şarkı ama.. Tamamda, neden bu derece etkisi altına alıyor beni..Yoksa yaşlılık belirtilerimi hissettiklerim.. Ne dersiniz.?

Ama yok yok.. Dedim ya..Bu yeni değil..Ben bunu çok uzun yıllardır yapıyorum.. Bu bir yaradılış şekli..Benim dünüme ve bu günüme olan bağlılığım ve oradan kaynaklanan duygu seli.. Ya ne yapayım..Ben insanları seviyorum.. Sevilmesi gerektiğine de tüm kalbimle inanıyorum..Eğer sevgimi yüceltebilirsem kendimi mutlu hissediyorum..

Şuna da yürekten inanıyorum..Sevgi açlığı, susuzluğu, korkuyu, endişeyi, kavgayı, savaşı, kini yok eden, hatta bunların yerine yüreklere çiçekler eken sihirli bir silahtır.. O sırada sevgili eşim elinde büyük bir fincan çayı bana uzatıyor..Belli ki uzun süredir beni izliyor.. “ Canım bu çay seni rahatlatır.. İç ve bu güne dön” diye tatlı tatlı sitemleşiyor..Ona çok teşekkür ederken bir yudum alıyorum bitki çayından.. Alt binanın bahçe kapısından çıkarak gülen yüzleriyle bana el sallayan sevgili komşularım beni getiriyor kendime.. Onlara bende el sallıyor ve öpücük gönderiyorum..Ve işte diyorum, sevginin meyveleri bunlar.. Yorgunluğum ve bedbinliğim geçiyor adeta.. Aslında bütün bunlar olurken yazı yazma niyetiyle oturduğum masada bilgisayarım açık, beni bekliyor.. Biz eşimle, her ne pahasına olursa olsun ve tüm olumsuzluklara rağmen “ SEVGİ” de mutabık kalıyoruz..Ben çayımı yudumlayarak dönüyorum bilgisayarın önüne ve sizlere bu yazıyı hazırlamaya koyuluyorum..Ama içimden o şarkıyı söylemeyi sürdürmekten de alamıyorum kendimi..

“ Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun”….