Akşener düğün için geliyor

ARTVİNLİ’NİN DÜĞÜNÜ
Kocaeli eski Milletvekili, Meral Akşener ile aynı dönemde DYP’den milletvekilliği yapan İbrahim Artvinli, 15 Temmuz akşamı, oğlu Ahmet’i evlendiriyor. Meral Akşener, İbrahim Artvinli’den gelen davete olumlu yanıt verdi. Günümüz Türk siyasetinin en popüler isimlerinin başında gelen Meral Abla, 15 Temmuz Cumartesi gecesi Başiskele Sahili’ndeki Mitza Restaurant’ta Ahmet Artvinli’nin nikah şahidi olacak.
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