Akşener düğün için geliyor

MHP’den ihraç edilen, kasım ayında yeni bir siyasi hareketin öncülüğünü yapacağı konuşulan İçişleri eski Bakanı, İzmitli Meral Akşener’in hafta sonunda bir düğün için ilimize geleceği öğrenildi.

ARTVİNLİ’NİN DÜĞÜNÜ Kocaeli eski Milletvekili, Meral Akşener ile aynı dönemde DYP’den milletvekilliği yapan İbrahim Artvinli, 15 Temmuz akşamı, oğlu Ahmet’i evlendiriyor. Meral Akşener, İbrahim Artvinli’den gelen davete olumlu yanıt verdi. Günümüz Türk siyasetinin en popüler isimlerinin başında gelen Meral Abla, 15 Temmuz Cumartesi gecesi Başiskele Sahili’ndeki Mitza Restaurant’ta Ahmet Artvinli’nin nikah şahidi olacak.

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