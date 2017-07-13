  • BIST 103.810
  • Altın 139,961
  • Dolar 3,5668
  • Euro 4,0733
  • Kocaeli 18 °C

Akşener düğün için geliyor

»
Akşener düğün için geliyor
MHP’den ihraç edilen, kasım ayında yeni bir siyasi hareketin öncülüğünü yapacağı konuşulan İçişleri eski Bakanı, İzmitli Meral Akşener’in hafta sonunda bir düğün için ilimize geleceği öğrenildi.

ARTVİNLİ’NİN DÜĞÜNÜ

Kocaeli eski Milletvekili, Meral Akşener ile aynı dönemde DYP’den milletvekilliği yapan İbrahim Artvinli, 15 Temmuz akşamı, oğlu Ahmet’i evlendiriyor.  Meral Akşener, İbrahim Artvinli’den gelen davete olumlu yanıt verdi. Günümüz Türk siyasetinin en popüler isimlerinin başında gelen Meral Abla, 15 Temmuz Cumartesi gecesi Başiskele Sahili’ndeki Mitza Restaurant’ta Ahmet Artvinli’nin nikah şahidi olacak.

Bu haber toplam 350 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOSKEM 68 kişiyi daha hayata döndürdü12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:25
  • Şehitlerimiz’e okunan Yasin’ler 300 bini buldu12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:20
  • Milletvekili Aygün; ‘’Bayram, başarılarını Büyükşehir’e taşıyacak’’12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:33
  • 15 Temmuz'un izleri bu sergide12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
  • Başkan Köşker’den şehitlik ziyareti11 Temmuz 2017 Salı 22:20
  • Kartepe'de deniz sezonu açıldı11 Temmuz 2017 Salı 22:18
  • Darıca'da, Urfa sıra geceleri yapıldı11 Temmuz 2017 Salı 22:16
  • TOKİ Başkanı Turan: "Kentsel dönüşüm zorunluluktur"11 Temmuz 2017 Salı 20:54
  • Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek11 Temmuz 2017 Salı 19:08
  • Yağış yok, hava sıcak! İşte 5 günlük hava durumu11 Temmuz 2017 Salı 17:25
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti