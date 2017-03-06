Akşener ve Baykal Kocaeli'ye geliyor

16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi, ilimizde siyasi trafik bir hayli hızlanacak.

İKİ ÖNEMLİ HAYIRCI

Bu arada, “Hayır” cephesinden de iki önemli ismin Kocaeli’yi programlarına kattıkları öğrenildi. Çok büyük olasılıkla İçişleri eski Bakanı Meral Akşener 18 Mart günü Fuar’daki Çağlayan Restaurant’ta düzenlenecek toplantıya katılacak. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da 31 Mart Cuma günü Bekirdere’deki Mevlana Kültür Merkezi’nde partisinin düzenleyeceği toplantıya katılıp konuşacağı öğrenildi.

