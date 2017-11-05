Akşener’in İYİ Partisi’ni sokaktaki vatandaş nasıl değerlendiriyor?

İzmitli Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu, uzun süredir bazı çevrelerde umutla beklenen İYİ Parti hakkında sokaktaki vatandaşın ne düşündüğünü tespit etmeye çalıştık. Çok farklı görüşler var. İşte İYİ Parti hakkında sokaktan gelen görüşler.



Ayşegül KALAYCI



AHMET KAHRAMAN(36-Afiş tasarımcısı)



İsim ve logo bu kadar basit olmamalıydı



“İYİ Parti’nin ismini ve logosunu beğenmedim. Aceleyle, fazla düşünülmeden belirlenmiş gibi düşünüyorum. Türk halkının umutla beklediği bir partinin ismi ve logosu bu kadar basit olmamalıydı. Ayrıca Meral Akşener, Kocaeli halkının duymaktan bıktığı isimleri almamalıydı. Başarılı olacaklarını düşünmüyorum.”



CEMAL ÖZKILIÇ(43-Tekstilci)



Bir an önce İzmit’te büro açmalılar

“İYİ Parti’nin hem sağ, hem sol kesimden oy alacağını düşünüyorum. Özellikle AK Parti ve MHP’nin küskünleri Meral Akşener’de toplanacaklar. Kocaeli’de saygın bir isme sahip olan Haluk Ulusoy’un il başkanlığı için tercih edilmesi de olumlu. Ancak Partinin biran önce örgütlenip, İzmit’te büro açması gerekiyor. “



ERDOĞAN ÖZKAN (30-Satış sorumlusu)



Yüzde 3’ün üzerine çıkamazlar



“İYİ Parti, içi boş, kafası karışık bir parti olarak gözüküyor. Bir ideolojisi yok. Partilerinden kovulanlar, istenmeyenler orada toplanıyorlar. Seçimlerde alacağı oy oranı yüzde 3’ü geçmez. Bu nedenle halk oyunu boşuna ziyan etmesin. Lütfü Türkkan, Cumali Durmuş gibi isimler siyasette denenmiş isimlerdir. Bir fayda sağlamaz.”



GÜLBAHAR GÜL (44-Ev hanımı)

Akşener’in başına bir kaza gelecek diye korkuyorum

“İYİ Parti bomba gibi geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Bu nedenle herkesi bir korku sardı. Meral Akşener’in başına bir kaza gelecek diye korkuyorum. Mutlaka çok iyi korunması gerekiyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozabilecek tek lider olarak Meral Akşener’i görüyorum. Gayet güzel başladıklarını düşünüyorum.”



İLHAN AYDIN (56-Emekli)

Halk üzerinde etki yaratacaklarını hiç sanmıyorum

“İYİ Parti’nin ülke siyasetinde söz sahibi olacağını, halkta karşılık bulacağını düşünmüyorum. Sadece MHP’den ihraç edilenler ve FETÖ operasyonlarında canı yananlar bu partiye oy verecektir. Kayı simgesini amblemde kullanarak Türkçülük görüntüsü verilmesi çok basit bir davranış olarak değerlendirilebilir.”



KADRİYE IŞIK (39- Memur)

Çok önemli siyasi sonuçlar doğuracaktır

“İYİ Parti’nin Türkiye halkına iyi geleceğine inanıyorum. MHP Barajı aşamayacak. Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak. Yeni Cumhurbaşkanımız Meral Akşener olacak. Ancak Akşener’in laiklik, Atatürkçülük, demokrasi, kadın hakları gibi kavramlar konusunda partisini dik tutması, halkı inandırması gerekir. “



METE GÜLER (44-Eczacı)

Kararsız seçmenlerin oyunu alabilir

“İYİ Parti sadece kararsız seçmenlere hitap edecektir. Dava ve ideoloji partilerine oy verenler, kendilerini oy verdikleri partilerle özdeşleştirenler İyi Parti’ye yönelmez. Bu nedenle İYİ Parti’nin alacağı oy oranı yüzde 4’ün üzerine geçemez. İlimizden seçilen isimler de kent halkının tepkili olduğu kişiler.”



POYRAZ YÜCEL (42-Şoför)



İYİ Parti barajı bile geçemeyecektir



“İYİ Parti sadece MHP ve CHP’deki küskünlerin oylarını alabilir. Önümüzdeki seçimlerde AK Parti her zamanki gibi tek başına iktidara gelir. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Devlet Başkanı seçilir. İyi Parti, AK Parti’den oy alamaz. Baraj altında kalacaklar. MHP ve CHP oylarını düşürecekler. HDP oyları değişmeden kalacaktır.”



RIZA ŞEKERCİ (47-Emlakçı)



İyi Parti benim için hayal kırıklığı



“İYİ Parti’nin kuruluşunu bekleyenler arasındaydım. Benim açımdan hayal kırıklığı oldu. Önümüzdeki seçimlerde barajı geçemezler. Böyle bir parti kurulurken kadrosunda tanınmış ve denenmiş isimler yerine genç, donanımlı, şaibeye karışmamış isimler olmalıydı. Kuruculara ve ilimizden katılanlara bakınca hayal kırıklığı yarattı.”

SERAY GARDAŞ (25-Öğrenci)

Artık CHP daha çok çalışmalıdır

“AK Parti ülkeyi İslami kurallara göre yönetmek istiyor. Türkçü olduğunu söyleyen MHP, AK Parti’nin arka bahçesi oldu. İYİ Parti Türkçülük ve İslamı harmanlayarak her kesimden oy almanın peşinde. Artık CHP’nin daha çok çalışması, halka inmesi ve mutlaka önümüzdeki seçimlerde iktidara gelebilmesi gerekiyor.”



SERKAN ÇAKAR (43-Muhasebeci)



İYİ Parti'yi Bahçeli’nin inadı kurdurdu



“Önümüzdeki seçimlere kadar MHP lideri Devlet Bahçeli istifa eder, MHP toparlanırsa, Akşener Partisi barajı geçemez. Ancak MHP değişmezse, MHP barajın altında kalır. İyi Parti MHP oylarını alır. İYİ Parti MHP lideri Devlet Bahçeli yüzünden kurulmuştur. Aslında genel başkanlıktan ayrılması gerekiyordu. “



TUNCAY AYTAÇ(60-Emekli)



Sol görüşlüyüm ama İYİ Parti’ye oy vereceğim

“İYİ Parti’nin Haluk Ulusoy’u İl Başkanı seçmesi çok doğru bir karar. Partide geçmişi temiz isimlere ihtiyaç duyuluyor. Ulusoy ilimizde eğitim, engelliler konularında önemli işler yaptı. Güzel tercih. Ben kendimi sol görüşlü biri olarak tanımlarım. Ama önümüzdeki seçimlerde İyi Parti’ye oy vereceğimi zannediyorum.”