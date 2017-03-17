Akşener’in yarınki toplantısı önemli

16 Nisan Türkiye için yeni bir milat olacak. Sandıktan Anayasa değişikliği için “EVET” de, “HAYIR” da çıkabilir. Sonuç elbette önemli. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye siyaseti 15 Nisan’daki gibi olmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit mitinginde de vurguladı, “Türkiye siyasetinde güçlü bir muhalefete ihtiyaç var” dedi. Bu ihtiyaç artık bütün kesimlerde dile getiriliyor. Türkiye’deki “Güçlü muhalefet” ihtiyacının CHP ile ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile kapatılamayacağı açıkça görülüyor. Bu seçenek zorlandı. Kabahat, Deniz Baykal’da sanılıyordu. Baykal devrildi, “Gandi” umuduyla Kılıçdaroğlu geldi. Ama CHP daha kötü, daha dağınık, daha etkisiz hale geldi.

Şimdi gerçek bir muhalefet, gerçek manada AK Parti iktidarına alternatif siyasi kadro arayışı var. Böyle bir muhalefetin liderliği için, kim ne derse desin en fazla öne çıkan isim de İzmit Gündoğdulu Meral Akşener’dir.

Meral Abla, MHP’de liderlik için çok önemli mücadele verdi. Bu mücadele dönemi, Türkiye siyasetinde öne çıkmasını sağladı. Ama engellendi. Türkiye siyasetinde “Mağdur olmak” her zaman kazandırmıştır. MHP’deki mücadelesinde yaşadığı mağduriyet süreci de Akşener’in işine yaradı.

Akşener bu zorlu liderlik yarışının içine girdiğinden buyana kendi memleketi, doğup büyüdüğü yer olan İzmit’te siyasi toplantı yapmamıştı. Yarın geliyor. Akşener yarın Fuar’daki Çağlayan Restaurant’ta saat 14.30’da başlayacak toplantıda 16 Nisan referandumu için “Hayır” isteyecek.

Yarınki bu toplantı, Türkiye siyasetinin 16 Nisan sonrasındaki dönemi için son derece önemlidir. Meral Abla’nın yarın İzmit’te söyleyeceklerinden çok, bu toplantının havası, heyecanı, katılım düzeyi ön planda değerlendirilecektir.

Yarın Fuar’daki Çağlayan Restaurant’ta düzenlenecek toplantının çok önemli bir özelliği var. Bu toplantıyı “Akşener’i sevenler derneği” veya “MHP teşkilatı içindeki muhalifler” düzenlemiyor. Meral Akşener’in katılacağı toplantının arkasında, organizasyonunda Kocaeli Aydınlar Ocağı var.

Aydınlar Ocağı, Türkiye’deki “Milliyetçi muhafazakar” siyasetin, en aklı başında, en iyi eğitimi almış, toplum içinde en saygın yerlerde bulunan isimlerini aynı çatı altında toplayan çok önemli bir sivil toplum örgütüdür. Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi ve üyelerini incelediğinizde, büyük bölümünün, son seçimlere kadar AK Parti’ye oy verdiğini, üyeleri arasında AK Parti kurucularının bulunduğunu görebilirsiniz. Şimdi Kocaeli Aydınlar Ocağı Türkiye siyasetinde yeni muhalefet olma hedefindeki en öne çıkan siyasi ismin İzmit toplantısını organize ediyor. Bildiğim bir gerçeği daha not düşmek isterim. Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önemli isimlerinden bir grup, aylardır yerel siyaset matematiği üzerinde kafa yorarken, bu kentteki “CHP’den cacık olmaz” görüşüne sahip sosyal demokrat isimlerle de yakın temas içindedir.

…………..

Geçen gün, Türkiye ve kent siyaseti hakkında çok kafa yoran bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. İlginç bir değerlendirme yaptı; “Bugün Türkiye’de aslında MHP zihniyeti iktidardadır” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin son Anayasa değişikliği girişimindeki tavrını yadırgayanlardan hiç olmadım. Bahçeli, hem Türkiye’nin, hem partisinin zor bir süreçten geçtiği dönemde, AK Parti’ye yaklaşarak aslında çok önemli bir siyasi manevra gerçekleştirdi.

AK Parti, Milli Görüş’ün devamı olan muhafazakar sağ siyasetin temsilcisi olarak ortaya çıkmıştı. Hatta, “Gömlek değiştirdiklerini” söylediler. Çok farklı bir Güneydoğu politikası izlediler. Barış sürecine cesaretle kolları sıvadılar. Ama işler istenildiği gibi yürümedi. AK Parti, ister istemez milliyetçi söylemlere sarıldı ve kimi zaman bu söylemlerde MHP’den ileriye gitti.

Bu gelişmeler de gösteriyor ki, Türkiye’de 16 Nisan sonrası oluşması hedeflenen alternatif muhalefet, temel siyasi çizgi açısından sosyal demokrat, özgürlükçü, barışçı bir zihniyet olmayacaktır. Öyle olursa, tutma şansı zordur. Alternatif muhalefetin çizgisi, büyük oranda liberal, milliyetçi çizgi olacaktır. Meral Akşener de böyle bir hareket için günümüzde Türkiye’deki en öne çıkan, en uygun isim durumundadır.

Yarınki toplantıyı, bütün bu geniş siyasi değerlendirmeler ve hesaplar üzerinden izlemek gerekiyor. Meral Abla yarın doğup büyüdüğü, aktif siyasete adım attığı İzmit’te arkasına sağlam bir rüzgâr alırsa, 16 Nisan sonrasında çok güçlü bir potansiyel muhalefet lideri olarak ortaya çıkabilir. O’nun liderliği etrafında toplanacak yeni siyasi oluşumun içinde, MHP’deki mevcut duruma kızanlar kadar, AK Parti’den kopma aşamasına gelenler, bir grup Milli Görüşçü ve hatta bir grup CHP’den umudu kesmiş, siyasette sadece mevcut iktidarı yenmeyi hedefleyen sosyal demokratlar da mutlaka yer alacaktır.

16 Nisan sonrası, Türkiye siyasetinde önemli değişiklikler olacaktır. Yarın İzmit’te Fuar alanında hemşerilerinin önündeki ilk önemli toplantısına çıkacak olan Meral Akşener bu yeni Türkiye siyaseti fotoğrafında çok önemli bir yer almaya en kuvvetli adaylardan biridir.

17 Ağustos sonrası en fazla yardımı Rotterdam’dan almıştık

İşsizlik başını almış gidiyor. Enflasyon 2 haneli rakamlara geldi, durdurulamıyor. Hangi esnafın dükkânına girseniz bin ah işitiyorsunuz. İçerideki bunca sorunun yanı sıra, iç siyasette de bitmeyen kavga, bitmeyen gerilim devam ediyor.

Biz bu arada, bütün Dünya’ya posta koyuyor, bütün Dünya ile kavga ediyoruz. Avrupa ile bütün ipleri kopartmaya gidiyoruz. Elbette hükümetin, Türkiye’yi yönetenlerin haklı oldukları pek çok konu var. Ama Türkiye’ye Dünya’da yalnızlığa -ya da sadece İslam dünyası ve Afrika ile yan yana olmaya- itelemek için de zamanlamanın çok uygun olmadığını düşünenlerdenim.

Hollanda’nın Türk Kadın Bakana küstahlık yapan Başbakanı, Çarşamba günü yapılan seçimden yine birinci parti çıktı. Türk ve İslam düşmanlığı ile Hollanda’nın ve Avrupa’nın havasını değiştirmek isteyen aşırı sağcı lider beklediğini bulamadı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hollanda’nın Rotterdam kenti ile arasındaki kardeşlik protokolünü iptal etti. Rotterdam kenti, Türklerin, özellikle Kocaeli’den giden Türklerin en yoğun olduğu kentlerden biridir.

Arşivlere girilip bakılsa, mutlaka İzmit’in de Rotterdam ile kardeşlik protokolü ortaya çıkacaktır. Özellikle 17 Ağustos 1999’daki büyük deprem felaketinin ardından, bu şehre Ankara’daki hükümetin yardımlarından önce Hollanda’nın Rotterdam kentinden gelen yardımlar yetişmişti.

Deprem sonrasında ilimizde Rotterdam Belediyesi ve bu kentteki Türklerin katkıları ile yapılan pek çok okul vardır. Bugün Türkiye’deki en modern itfaiye teşkilatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elindeyse, bu da Rotterdam İtfaiyesi sayesindedir. Bizim itfaiyemizdeki araçların büyük bölümü, Rotterdam’ın hibe ettiği araçlardır.

Ne yapacak bizim Belediyemiz. 17 Ağustos 1999 sonrası Rotterdam’ın, Hollanda’nın katkıları ile bu kentte yapılan okulları yıkacak, isimlerini değiştirecek, hibe edilen itfaiye ve iş makinalarını geri mi verecek? Büyükşehir Belediyesi, eğer varsa Rotterdam ile kardeşlik protokolünü iptal mi edecek. Bakalım, bekleyelim, görürüz.