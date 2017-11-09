Aksoy: “Atatürk’ün bıraktığı değerleri yaşatmak onurumuz”

ATATÜRK, HİÇ SÖNMEYECEK IŞIK KAYNAĞI

Vali Hüseyin Aksoy, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçı ve demokratik kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış, insanlığın saygı gösterdiği unutulmaz kişilikler arasında yerini almıştır.

Atatürk, ulusal birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın simgesidir. O, milletimizin hiçbir zaman sönmeyecek ışık kaynağıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğru zamanda doğru kararlar almış ve uygulamıştır. Hep ileriye bakmış, güçlükler karşısında yılmamış, milletine inancını hiçbir zaman yitirmemiştir.

AYDINLIK YARINLAR ARMAĞAN ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yok edilmek istenen Türk Milleti’ni ayağı kaldırmış, yanmış, yıkılmış yurt toprakları üzerinde yeni bir devlet kurmuştur. Bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan etmiştir.

Cumhuriyet’in bizlere yüklediği tarihi ödev, geldiğimiz noktada durmak değil, daha hızlı ve güçlü bir şekilde çalışarak, milletimizin refahını artıracak adımlar atmaktır.

Türk Milleti, şanlı tarihinin ve sahip olduğu ulusal değerlerin verdiği güç ile Cumhuriyetini sonsuza kadar korumaya, yaşatmaya ve yüceltmeye kararlıdır.

O’nun bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak onurumuz, o değerleri gelecek kuşaklara aktarmaksa en büyük görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; ömrünü milletine adamış, son nefesine kadar milleti için çalışmış aziz Atamızı, O’nun silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.

Ruhları şad olsun”