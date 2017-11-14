Günümüzün korkulu hastalığı haline gelen ve giderek yaygınlaşan kanser hastalığına karşı önlem almak ve mücadele etmek amacıyla Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un il genelinde başlattığı ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ için bu kez İzmitli kadınlar bir araya getirdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki salonu tıka basa dolduran kadınlar ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ne yoğun katılım göstererek projeye sahip çıktıklarını ortaya koydular. Etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun eşi Zeynep Emiroğlu ev sahipliği yaptı. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, protokol eşleri, çok sayıda kadın, STK temsilcileri ve İzmitli hanımlar ve siyasi parti kadın kolları katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. İnci Sobi’nin bilgi aktardığı eğitimde Hülya Aksoy, “Kadın ailenin temel direğidir. Sizler geleceği yetiştiriyorsunuz. Ben sizlerden bir şey rica edeceğim lütfen kendinizi ihmal etmeyin. En ufak bir şikâyetiniz olduğunda bunları çekinmeden doktorunuzla paylaşın” açıklamalarına yer verdi.

ÖNCE KADIN SAĞLIĞI

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu,“Toplumun temelini aileler oluşturmakta. Kadınların sağlığı ailelerin sağlığını, ailelerin sağlığı da toplum sağlığını oluşturmakta. Sayın hanımefendi; koordinatörlüğünde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, İzmit’te 24 Ekim’de faaliyete geçti. Bu eğitimlerde kadın kanser ve hastalıkları, sigaradan kurtulma, organ bağışı ve kadına yönelik şiddet konuları anlatılmıştır. Biz sizin sağlığınızı önemsiyoruz. Sizde kendinizi önemseyin tavsiyelerinde bulundu.Proje için iki yıl hedef konulmuştur. 133 bin kadınımıza bu eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Bütün kurumların işbirliği,STK’lar ve uzmanlarla sağlanacak. Eğitimlerimiz kadının olduğu her yerde, mahalle konaklarında, okullarda işyerlerinde, STK’larda verilecek. Projenin başladığı ilk günden itibaren kendisi de bir sağlıkçı olan İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli hanımefendilere sağlıklı bir hayat diliyoruz” dedi,

ÖĞRENDİKLERİNİZİ KENDİNİZE UYGULAYIN

Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, “Kadın ailenin temel direğidir. Sizler geleceği yetiştiriyorsunuz. Ben sizlerden bir şey rica edeceğim, lütfen kendinizi ihmal etmeyin. En ufak bir şikâyetiniz olduğunda bunları çekinmeden doktorunuzla paylaşın. Burada öğrendiklerinizi kendinize uygulayın. Etrafınızda bunları bilmeyen kadınlarla da paylaşın kadın sağlığı toplum sağlığı demektir ” açıklamalarında bulundu.

KADIN HASTALIKLARI VE SAĞLIĞINI ANLATTI

Aksoy’un açıklamalarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli olan Dr. İnci Sobi tarafından kadın katılımcılara meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6283 sayılı kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında bilgi aktardı. Kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi gerçekleştirilirken, eğitime katılan kadınların sorularını da yanıtladı.

Şennur YILDIZ