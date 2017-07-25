Aksoy: “Romanların eğitim konusunda eksiği olmamalı”

Kocaelili Romanlardan oluşan kalabalık bir heyet, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Kocaeli Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, Kocaeli Marmara Roman Dernekleri Başkanı Erkan Aksoy ve yöneticileri kabul eden Vali Aksoy, Roman vatandaşlara özellikle eğitim konusunda tavsiyelerle bulundu, eğitim gören çocukların sayısını arttırmalarını istedi.

SAMSUN’DAN ÖZEL BİLGİ ALDILAR

Kocaeli Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar ziyarette yaptığı konuşmada; “Sayın Valim, Samsun’dan arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde anlattıkları şey; vatandaşlarımızı yakından tanığınızı, bu manada camianın bütününe yakından vakıf olduğunuzu duyduk. İnşallah Kocaeli’de de bizlere aynı desteği ilgiyi sürdüreceğinizi biliyoruz. Desteklerinizden ve yakın ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.” dedi, Vali Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi.

“MADDİ DURUMDAN OKUYAMAMAK MAZERET DEĞİL”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, ziyaretleri nedeniyle Roman heyetine teşekkür etti. Vali Aksoy, eğitim konusunu ön plana çıkarttığı konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli konuklar, ilk öncelikle ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Görev yaptığım yerlerde Roman vatandaşlarımızla onların sorunları çözümü noktasında çalışmalarımız oldu.

Benim sizlerden özellikle ricam şudur; eğitim konusunda bir eksikliğimizin kalmamasıdır ve eğitim gören çocuklarımızın sayılarını arttırmamızdır. Sizlerin bu konudaki hassasiyetini ben çok önemsiyorum. Maddi durumum iyi değil, ben okuyamıyorum mazeretini kabul etmiyoruz. Devlet kitaplarını veriyor. Kırtasiye ile kıyafetleri sorunu var, onu da kim ben alamıyorum diyorsa bana getirin biz alacağız. Devlet onu alır, eğitiminde herhangi bir sorun oluşturmaz. Bu bakımdan Roman kökenli vatandaşlarımızdan eğitim noktasında kimse geri kalmamalıdır. Hepsi okula gitmelidir. Biz onlara her türlü desteği vereceğiz. Bu konuda anne babaları olarak, devlet yöneticileri olarak bu konuyu birinci öncelikli gündem maddemiz haline gelmesini sağlamamız lazım. Bunu yapmalıyız ki, bu çocuklarımız gelecekte ayaklarının üstüne daha sağlıklı bir şekilde bassınlar.”