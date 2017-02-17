Akülü araba ile ameliyata giriyorlar

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yeni yapılan bir uygulama ile çocukların ameliyathaneye götürülmesi sürecini keyifli bir hale getirilerek akülü oyuncak arabayla ameliyathaneye gitmesi sağlanıyor.

Bu uygulama kapsamında hastanenin tahsis ettiği akülü aracı ile ameliyathaneye giden Emrullah Enes Kocatürk, sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı.

Emrullah Enes Kocatürk’ün babası Gökhan Kocatürk, hastane yönetimine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten hastanemiz her gün yeni bir hizmete imzasını atıyor. Aslında çocuklar için yaptıkları bu hizmeti çok önemlidir. Hastanede çocukların yabancılık veya korkularını geride bırakması için bu tür uygulama çok makbule geçti. Bu gün benim oğlum kısmet olursa erkekliğe ilk adımını atıyor. Tabi ki her çocuk gibi oğlum Emrullah Enes Kocatürk heyecanlı ve korkuyor. Bu heyecanını ve korkuyu yenmesi için bu tür uygulama çok önemli oldu. Ben hastanemiz yönetimine bir kez daha teşekkür ederim ve çalışmalarından başarılar dilerim."

Gölcük Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, tek amaçlarının hastalara en iyi hizmeti vermek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunun için biz hastane yönetimi olarak her zaman çalışmalarımıza yeni projeler uyguluyoruz. Bu kapsamda hastanemize çocuk hastalarımız geliyor. Sünnet olacak olan çocuklarımız için yeni bir hizmet uygulamasına geçildik. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın olası bir ameliyat ve ya sünnetten korkusunu unutturmak ve moralini daha iyi tutması için akülü araba alındı. Bu gün sünnet olan çocuğumuz kendisi akülü arabasını kullanarak ameliyat haneye mutlu bir şekilde gidince hepimiz mutlu olduk. Aslında hastanede tüm hastalarımız için önemli olan moraldir. Hastalarımızın morali yerinde olması için biz hastane yönetimi olarak en iyi hizmeti sunacağız."

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu Ergin Damat da bir oyuncak üretim firmasından bağışlanan ve bu bağışa aracı olan Gölcük Artvinliler Derneği’nin desteği ile hastaneye akülü çocuk arabası kazandırıldığını belirterek, "Çocuklar bu akülü arabalarıyla ameliyathaneye giderken bir nebze korkularını gidermiş olacaktır. Aldığımız bu akülü araba çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklara alınan bu akülü araba çocuk cerrahi servisine teslim edildi." ifadelerini kullandı.