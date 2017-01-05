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Aküsünü çaldırmamak için kamyonda yatıyor

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Aküsünü çaldırmamak için kamyonda yatıyor
Gebze'de nakliyecilik yapan sürücü, 5 ay içinde 8 kez aküsü çalınınca, çareyi kamyonunun kasasında yatmakta buldu

Gebze'de nakliyecilik yapan bir sürücüsü, 8 kere çalınan aküsünü hırsızlardan korumak için kamyonunun kasasında yatıyor.  Gebze'de nakliyecilik yapan Burhan Çakmak (30), 5 ay içinde 8 kez aracının aküsü çalınınca, çareyi kamyonunda yatmakta buldu.

Çakmak, yaptığı açıklamada, kilit takmasına rağmen hırsızların kilidi kırarak aküyü çaldıklarını söyledi.

Son 5 ay içerisinde hırsızların 8 aküsünü çaldıklarını, 8 bin lira zarar ettiğini belirten Çakmak, "9'uncu aküyü çaldırmamak için soğuk havaya rağmen, kamyonumun kasasında yatıp kalkıyorum. Hırsızlar yüzünden gerek maddi gerek manevi anlamda çöküntüye uğradım." diye konuştu.

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