Aküsünü çaldırmamak için kamyonda yatıyor

Gebze'de nakliyecilik yapan bir sürücüsü, 8 kere çalınan aküsünü hırsızlardan korumak için kamyonunun kasasında yatıyor. Gebze'de nakliyecilik yapan Burhan Çakmak (30), 5 ay içinde 8 kez aracının aküsü çalınınca, çareyi kamyonunda yatmakta buldu.
Çakmak, yaptığı açıklamada, kilit takmasına rağmen hırsızların kilidi kırarak aküyü çaldıklarını söyledi.
Son 5 ay içerisinde hırsızların 8 aküsünü çaldıklarını, 8 bin lira zarar ettiğini belirten Çakmak, "9'uncu aküyü çaldırmamak için soğuk havaya rağmen, kamyonumun kasasında yatıp kalkıyorum. Hırsızlar yüzünden gerek maddi gerek manevi anlamda çöküntüye uğradım." diye konuştu.
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