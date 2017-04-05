Akyel, 4’te 4 istiyor

Konya Anadolu Selçuklu maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Birlikspor’da teknik sorumlusu Fatih Akyel, “Diyarbakır’daki atmosfer bizi kendimize getirdi, silkeledi. Kalan haftalarda 4’te 4 yapmak istiyoruz” dedi.

FATİH AKYEL’İN AÇIKLAMALARI

“Amed zor bir deplasmandı. Onlar da şampiyonluk havasına girmiş bir takım. Ancak oynadığımız futbola göre kazanmamız gerekiyordu. Çok aman aman net pozisyonlar yoktu ama çok iyi oynadığımız bir maçtı. Haftalardır sıkıntılardan dolayı oyuncularımızın iştahı, arzusu yoktu. Ama bu hafta atmosfer geri dönüş için iyiydi. Kaybettik ama iyi futbolumuz umut vericiydi. 4 hafta kaldı ve 4’te 4 yapmak istiyoruz. Bu ligde ne olacağı belli olmaz. İstanbulspor düşme hattındaki Fatih Karagümrük’e yenildi. Yukardaki takımlar berabere kaldı. Biz yolumuza devam edeceğiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var evet ama 4 maçı en iyi şekilde çıkaracağız. Önemli olan iyi oynamak ve kendimize gelmekti. Yenildik ama Amed maçında silkelendik. Sıkıntılı günlerin olumsuz etkisini üzerimizden attık”

FATİH AMELİYAT OLDU

Bu arada Birlikspor’da sağ diz çapraz bağları kopan kaleci ve kaptan Fatih Öztürk operasyon geçirdi. Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen kaleci Fatih pazartesi günü hastaneden taburcu edildi. Sezonu kapatan tecrübeli kalecinin yaklaşık 3 ay sonra normal antrenmanlara başlayabileceği ve önümüzdeki sezonda yeniden kaleye geçebileceği belirtildi.