Akyel: “Ahenk bozuldu”

Evinde K.Maraş’a 2-0 kaybedip kötü gidişatına sürdüren, tam 16 hafta sonda Play-Off hattının altına inen Kocaeli Birlikspor’da moraller oldukça bozuk.

Son 4 maçta sadece 2 puan alabilen Kırmızı-Siyahlı ekipte teknik patron Fatih Akyel, maddi sorunların takımın ahengini bozduğunu belirterek, “Geldiğimizden beri böyle teslim olan, mağlubiyeti kabul eden takım yoktu” dedi

“OYUNCULARIMIN HIRSLARI GİTTİ”

“Geçen hafta da mağlup olduk. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Artık son 5 maçımız kaldı. Erzurum maçından sonra maalesef çok büyük sıkıntılarımız patlak verdi. Takımımızın ahengi bozuldu, oyuncularımızın hırsları gitti. Kalan 5 maçı kazanıp play-off’a girmeye çalışacağız. Ama açık konuşayım; çok zor. Erzurum’dan sonra takımın gidişatı iç açıcı değildi. Şöyle bir şey var ki; geldiğimiz günden beri iyi oynayan takım vardı ama artık bu istek, arzu kalmadı. Birçoğu oynamış olsun diye oynuyor. Biz hoca olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Herkes de bunu biliyor. Bundan sonraki haftalara bakacağız”

“PLAY-OFF ŞANSIMIZ YÜZDE 50”

“Play-Off hattını yeniden yükselmemiz oyuncularımızın istediğine bağlı. İhtimal yüzde elli. İsterlerse gireriz. Mağlubiyetin arkasından hiçbir oyuncuma sallamam, onları kimsenin önüne atmam. Ama oyuncularımızla yönetim arasında patlak veren sıkıntı büyüdü. Buraya 7. haftada geldim. O zamandan beri maddi işleri konuşuyoruz. Antrenman haricinde her gün para sıkıntısıyla uğraşıyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar da artık sahaya yansıyor. Oyuncularımız kendini oyuna veremiyor. Sahaya bakıyoruz; böyle teslim olan, mağlubiyeti kabul eden takım yoktu. Yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Amed Sportif deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacağız”