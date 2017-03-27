  • BIST 89.629
  • Altın 146,317
  • Dolar 3,6219
  • Euro 3,9415
  • Kocaeli 7 °C

Akyel: “Ahenk bozuldu”

»
Akyel: “Ahenk bozuldu”
Evinde K.Maraş’a 2-0 kaybedip kötü gidişatına sürdüren, tam 16 hafta sonda Play-Off hattının altına inen Kocaeli Birlikspor’da moraller oldukça bozuk.

Son 4 maçta sadece 2 puan alabilen Kırmızı-Siyahlı ekipte teknik patron Fatih Akyel, maddi sorunların takımın ahengini bozduğunu belirterek, “Geldiğimizden beri böyle teslim olan, mağlubiyeti kabul eden takım yoktu” dedi

“OYUNCULARIMIN HIRSLARI GİTTİ”

“Geçen hafta da mağlup olduk. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Artık son 5 maçımız kaldı. Erzurum maçından sonra maalesef çok büyük sıkıntılarımız patlak verdi. Takımımızın ahengi bozuldu, oyuncularımızın hırsları gitti. Kalan 5 maçı kazanıp play-off’a girmeye çalışacağız. Ama açık konuşayım; çok zor. Erzurum’dan sonra takımın gidişatı iç açıcı değildi. Şöyle bir şey var ki; geldiğimiz günden beri iyi oynayan takım vardı ama artık bu istek, arzu kalmadı. Birçoğu oynamış olsun diye oynuyor. Biz hoca olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Herkes de bunu biliyor. Bundan sonraki haftalara bakacağız”

“PLAY-OFF ŞANSIMIZ YÜZDE 50”

“Play-Off hattını yeniden yükselmemiz oyuncularımızın istediğine bağlı. İhtimal yüzde elli. İsterlerse gireriz. Mağlubiyetin arkasından hiçbir oyuncuma sallamam, onları kimsenin önüne atmam. Ama oyuncularımızla yönetim arasında patlak veren sıkıntı büyüdü. Buraya 7. haftada geldim. O zamandan beri maddi işleri konuşuyoruz. Antrenman haricinde her gün para sıkıntısıyla uğraşıyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar da artık sahaya yansıyor. Oyuncularımız kendini oyuna veremiyor. Sahaya bakıyoruz; böyle teslim olan, mağlubiyeti kabul eden takım yoktu. Yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Amed Sportif deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacağız”

 

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-16’larda Yenidoğan şampiyon27 Mart 2017 Pazartesi 16:45
  • Bağçeşmespor ilk galibiyetini aldı27 Mart 2017 Pazartesi 16:39
  • Başiskele, 1 puana üzülmedi:1-127 Mart 2017 Pazartesi 16:35
  • Suadiyespor, Süper Lig’e çok yakın:1-227 Mart 2017 Pazartesi 16:32
  • Gölcük İY berabere:1-127 Mart 2017 Pazartesi 16:29
  • Bağdatspor farka gitti:9-027 Mart 2017 Pazartesi 16:26
  • MAP Kavaklıspor takıldı: 0-027 Mart 2017 Pazartesi 16:23
  • U-19 Play-Off’ta Seka Doğan galip27 Mart 2017 Pazartesi 16:22
  • U-14 Play-Off’ta İzmit GB mağlup27 Mart 2017 Pazartesi 16:18
  • Nusretiyespor’da Öğütveren gitti, Hasan Vardoğan geldi27 Mart 2017 Pazartesi 16:16
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti