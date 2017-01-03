Akyel, çalışmalardan çok memnun

Ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kocaeli Birlikspor, ikinci hazırlık maçını bu akşam Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacaktı.

Teknik Sorumlusu Fatih Akyel, kamp çalışmalarından da çok memnun olduğunu ifade etti.

“ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ”

Akyel, kampta her şeyin çok güzel gittiğinin altını çizerek, “Eksiklerimizi tamamlıyoruz. İyi bir kamp geçiriyoruz. İnşallah sakatlık yaşamayız. Kapasitelerini arttıran oyuncularımız var. Bundan dolayı mutluyuz. Ama daha çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Kampta en iyi şekilde hazırlanıp, eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi.

SON MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ TOKATSPOR İLE

Antalya kampında ikinci hazırlık maçını bu akşam 3.Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak olan Kırmızı-Siyahlı ekip, kampta son maçında perşembe günü 2.Lig ekiplerinden Tokatspor karşısında sınav verecek. Kırmızı-Siyahlı ekip, 6 Ocak Cuma sabahı da kahvaltıdan sonra kampı tamamlayacak, iki gün iznin ardından 9 Ocak Pazartesi günü çalışmalara kendi tesislerinde devam edecek.