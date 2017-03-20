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Akyel: “Kafalar sahada değil”

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Akyel: “Kafalar sahada değil”
Hacettepe deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle dönen, Play-Off’u tehlikeye sokan Kocaeli Birlikspor’da teknik patron Fatih Akyel önemli açıklamalar yaptı.

Akyel, “Maç toplantılarında bile para konusu oluyor. Oyuncularımın çoğunun kafasını sahada değil. Kalan maçları bitirelim de, federasyondan paramızı alalım düşüncesinde olanlar var. Gerçekler bunlar”dedi. Fatih Akyel’in Ankara’daki maç sonrasındaki açıklamaları şöyle: 

“UMUTLARINDA DEĞİL”
“Kesinlikle mazeret olarak söylemiyorum ama hakem gerçekten çok kötüydü. 2 kırmızı kart, 2 golde elle alınma. Ama maalesef ki görmezden geldi. Yapacak bir şey yok. Oyuncularımız da bugün maça kötü başladılar. Kötü de oynadılar. Maddi sıkıntılardan dolayı oyuncularımız kendilerini maçlara veremiyorlar. Erzurum maçından sonra gerilemeye başladık. Daha da geri gideceğini düşünüyorum. Oyuncular maddi konulardan dolayı hevesli, istekli, arzulu oynamıyorlar. Bir şekilde yolumuza devam etmeye, oynamaya çalışacağız. Artık rakiplerin ne yaptığına bakmıyorum. Maddi konularda biz bir şey yapamadığımız için diğerlerinin ne yapıp yapmadığıyla ilgilenmiyorum. Önümüzde Maraş maçı var. Bir şekilde oyuncuları maça çıkaracağız. Oynatmaya çalışacağız. Maç toplantılarında bile para konusu oluyor. Oyuncularımızın çoğunun kafası artık burada değil. Mağlup olmak ya da galip gelmek umurlarında değil. Kalan maçları bitirelim, federasyondan paramızı alalım düşüncesinde olanlar var. Gerçekler bunlar. Bunları görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz” 

“BAŞKANIMIZ YALNIZ KALDI”
“Kulüp başkanımız aylardır destek çağrısında bulunuyor. Rakiplerimizin yüksek rakamlarla takım kurduğu, devre arası transferler yaptığı ortamda küçük bütçelerle başarılı sonuçlar aldık. Sürdürebilmek için transferle mevcut oyuncu grubumuza takviye yapmak istedik. Alternatifsiz bırakılmayalım istedik. Sakatlık, ceza ve hastalık durumlarında elimiz kolumuz bağlanıyor. Rotasyon yapamıyoruz. Başkanımız bir başına kaldı. Çözüm arıyor, çırpınıyor. Transfer tahtamızı açabilmek ve takıma takviye yapabilmek için yardım istedi. Bu takıma sahip çıkılması yönünde adımlar attı, demeçler verdi. Ancak geri dönüş olmadı. Şimdi oyuncu alacakları sorunu var. Kocaman bir şehir bu takıma sahip çıkmıyor. Sanayinin kalbi olan bu şehir için 1 milyon büyük para değil. Bu kulübün başarısı bu şehre mal ediliyor. Neden başarısız olsun. Hiçbir şey için geç kalınmış değil”
 

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