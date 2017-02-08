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Akyel’den Karagümrük uyarısı

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Akyel’den Karagümrük uyarısı
Fethiye galibiyetiyle şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Kocaeli Birlik, Pazar günü evinde oynayacağı Karagümrük maçıyla ilgili hazırlıklara dün başladı.

Alparslan Türkeş Stadı’ndaki haftanın ilk idmanında herkesi yüzü gülüyordu. Son maçta sakatlanan stoper Burak Keskin çalışmaya katılamadı. Futbolcunun 2-3 gün daha dinlendirileceği belirtildi.

Teknik patron Fatih Akyel, “ Fethiye’den getirdiğimiz 3 puanı anlamlandırmak için burada da kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz ligde kalma mücadelesi içerisinde. Evimizde ve kendi seyircimiz önünde oynayacak olmanın avantajına sahibiz. Rakip düşme hattında olsa da, diri bir takım. Kesinlikle kolay maç olduğunu düşünmüyoruz. Biz tedbirlerimizi alacağız elimizden geleni yapacağız. Hafta sonu kazanan taraf da biz olmak istiyoruz” dedi.

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