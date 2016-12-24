Akyıldız, “Kan değişikliği gerektiği için istifa ettim”

Süper Lig’in yeni takımlarından, bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Nusretiyespor’da, üç yıldır bu başkanlık görevini yürüten Hakan Akyıldız, geçtiğimiz günlerde istifa kararı almıştı.

Akyıldız, kulübün önünü açma adına böyle bir karar aldığını söyledi.

NUSRETİYESPOR’U 2.KÜME’DEN SÜPER LİG’E TAŞIMIŞTI

Yeşil-Beyazlı ekipte üç yıldır çok önemli başarılara imza atan, takım 2.Küme’den alıp Süper Lig’e taşıyan Başkan Hakan Akyıldız, yaşanan puan kayıplarından sonra istifa kararı aldığını belirterek, “3 yıl önce göreve geldiğimde takım 2.Küme’de oynuyordu. O sezon ligi namağlup bitirdik, şampiyon olduk, 1.Küme’ye çıktık, orda da şampiyon olup, adımızı Süper lige yazdırdık. Aynı sezon Kartepe Kupası’nda şampiyon olduk.” dedi

DEĞİŞİKLİK GEREKİYORDU”

Akyıldız, “Süper ligde oynamak keyif vericiydi. İyi bir ekip kurduk, amatörün iyi futbolcularını kadromuza kattık. Ligin ilk yarısında gereksiz puan kayıpları yaşadık, teknik adam değişikliği yaptık. Şu an takım üçüncü sırada ancak ben kendi adıma artık değişiklik olsun, takımımın önünü açmak istedim, görevimi bırakma kararı aldım. Başkanlık yaptığım 3 yıl boyunca bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.