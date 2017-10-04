Akyüzoğlu: “Camileri yeniden şehrin merkezine koymalıyız”

Bu yılki teması ‘Cami, Şehir ve Medeniyet’ olarak belirlenen haftanın Karamürsel Kültür Merkezi’ndeki etkinliğinde aynı isimli bir konferans düzenlendi.

Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Altınova İlçe Müftüsü Ahmet Büyükgül, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Ak Parti kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

HAFTA BOYUNCA ETKİNLİK

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Karamürsel Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, yaptı, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerden söz etti, “Rabbimiz gönüllerimizi, zihinlerimizi, bedenlerimizi camiden ayırmasın. Şehadetleri dinin temeli olan ezandan bizleri mahrum bırakmasın” dedi.

Kutlamaların konuşmacı konuğu Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlyas Akyüzoğlu oldu. Akyüzoğlu; “Camiyi yeniden şehrin kalbine, hayatın merkezine yerleştirmenin, medeniyetin beşiği haline getirmenin yollarını arayalım. Mescidin, mabedin, hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşünelim. İlim, irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, merhamet gibi değerler, dünyanın dört bir yanına dalga, dalga bu kutlu mekandan yayılmıştır. O günden bugüne İslam beldeleri, camilerin etrafında şekillenmiştir. Hasılı cami, şehrin ruhu olmuştur” dedi

Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. İlyas Akyüzoğlu’na Karamürsel kaymakamı Ahmet Narinoğlu Karamürsel sepeti hediye ederek teşekkür etti. Konferansın sonunda konuklara aşure ikramında bulunuldu.