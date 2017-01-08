Derince Karagöllü Köyü’nde oturan çiftçilik yapan Alaattin Bölük (71) yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık sonucu vefat etti. 4 çocuk babası olan Alaattin Bölük’ün cenazesi Karagöllü Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Derince Karagöllü Köyü’nde oturan çiftçilik yapan Alaattin Bölük (71) yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık sonucu vefat etti. 4 çocuk babası olan Alaattin Bölük’ün cenazesi Karagöllü Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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