Alagaş onur konuğu oldu

10’uncu düzenlenen turnuvada 15 ülkeden 1450 sporcu mücadele etti. Turnuvaya organize eden eski dünya şampiyonu Veysel Bugür yakın arkadaşı olan Alagaş’a özel davet gönderdi. Alagaş turnuvada başarılı olan sporculara kupa ve belgelerini verdi.