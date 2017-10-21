Alagaş onur konuğu oldu
Geçtiğimiz günlerde Almanya Berlin’de düzenlenen Uluslararası Banzai Cup Oper Karate Turnuvası’na Dünya Şampiyonu sporcumuz Haldun Alagaş onur konuğu olarak davet edildi.
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10’uncu düzenlenen turnuvada 15 ülkeden 1450 sporcu mücadele etti. Turnuvaya organize eden eski dünya şampiyonu Veysel Bugür yakın arkadaşı olan Alagaş’a özel davet gönderdi. Alagaş turnuvada başarılı olan sporculara kupa ve belgelerini verdi.
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Etiketler : Haldun Alagaş
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