Alagaş’a özel davet

Geçen yılki gibi bu yıl da Dünya ve Avrupa karata şampiyonu Haldun Alagaş programa davet edildi. Önce genç sporculara antrenman yaptırarak tecrübelerini aktaran Alagaş ardından da dünya, olimpiyat ve Avrupa madalyalı sporcularla yapılan söyleşiye iştirak etti.

Program sonunda Spor İstanbul genel müdürü İsmail Özbayraktar ile Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar katılımcılara plaket verdi. Organizasyona görüşte dünya şampiyonu olan Rıza Karaalp, tekvandoda dünya şampiyonu olan Bahri Tanrıkulu, boksta dünya şampiyonu olan Gülsüm Tatar, 20 metre yarışında dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev ve yağlı güreş başpehlivanı Recep Kara da davet edildi.