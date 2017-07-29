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Albay Akbaş’a çocuklardan yakın ilgi

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Albay Akbaş’a çocuklardan yakın ilgi

İçişleri Bakanlığına ait atama kararı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete de yayımlanmış, yayımlanan karar göre ilimizde hizmet eden İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz emekli olmuştu. Karadeniz’in emekli olmasıyla ilimize Bartın İl Jandarma Komutanı Osman Aslan atanmıştı.

YENİ KOMUTAN DAHA GELMEDİ
Albay Mehmet Karadeniz yıllık izine çıktı. Yeni Albay Osman Aslan henüz daha göreve başlamadı. Dün Başiskele’de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade TEMA Parkı’nın açılışı gerçekleşti. Açılışa İl Jandarma Komutan Vekili Albay Salih Akbaş katıldı. Açılış alanındaki çocuklar Albay Salih Akbaş ile yakından ilgilendi. Akbaş ile hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Çocukları kırmayan Akbaş, isteklerini yerine getirdi. Ardından çocuklarla sohbet etti.

Çiğdem ARMAĞAN

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