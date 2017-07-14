Albay Sezgin Turgut ihraç edildi

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Albay Sezgin Turgut gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Albay Turgut'un FETÖ'nün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilmiş ve ifadesinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Albay Sezgin Turgut'un etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığı öğrenilmişti.OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Albay Sezgin Turgut'un da ismi yer alıyor.Turgut kamu görevinde ihraç edildi.