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Alçı bandajı için 364 TL ödemek

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Alçı bandajı için 364 TL ödemek
İzmit’te bir sanayi işletmesinde çalışan S.T., el bileğinde kırık oluşan bir arkadaşını İzmit’teki bir özel hastaneye götürmüş.

Girişten itibaren gerekli müdahale yapılmış, teşhis ve tedavi uygulanmış. İş bittiğinde, yaklaşık 700 TL’yi bulan bir faturayla karşılaşmış.

Yaşananları anlatırken ne kadar öfkeli olduğu ses onundan belliydi. S.T. şunları söyledi:

“- Hastaneye girişte 60 TL muayene, 20 TL bilmem ne parası ödedik. Bunlar tamam. Sonra röntgen çektiler. ‘Tam gözükmüyor’ diyerek, bir de 160 TL’ye malolan MR çektirdik. Kırık ortaya çıktıktan sonra, ‘Buna özel alçı bandaj yapmamız lazım’ diyerek müdahale ettiler. Bunun faturası da 364 TL çıktı. Tepem atmıştı. ‘Kardeşim alçının kilosu kaç para?’ diye tepki gösterdim. Özel hastaneden çıkışım 700 TL’yi buldu. Resmen soyulduk”

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