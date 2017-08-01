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Alemdar Caddesi'ni trafiğe kapattıran ihbar!

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Alemdar Caddesi'ni trafiğe kapattıran ihbar!
İzmit Alemdar Caddesi üzeri Türk Telekom önündeki kaldırımda unutulan siyah bir valiz ekipleri harekete geçirdi.

Bugün saat 14.30 sıralarında İzmit Alemdar Caddesi'ndeki kaldırımda şüpheli bir valiz bulundu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. Yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

KIYAFET VE ÇANTA ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha ekipleti fünyeyle şüpheli valizi patlattı. Valizin içerisinden kıyafet ve küçük çanta çıkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri tedbir amaçlı kapattığı caddeyi tekrar trafiğe açtı. 

Kerim YAVUZ

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