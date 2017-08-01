Alemdar Caddesi'ni trafiğe kapattıran ihbar!

Bugün saat 14.30 sıralarında İzmit Alemdar Caddesi'ndeki kaldırımda şüpheli bir valiz bulundu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. Yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
KIYAFET VE ÇANTA ÇIKTI
Olay yerine gelen bomba imha ekipleti fünyeyle şüpheli valizi patlattı. Valizin içerisinden kıyafet ve küçük çanta çıkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri tedbir amaçlı kapattığı caddeyi tekrar trafiğe açtı.
Kerim YAVUZ
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