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Alemdar’da zor günler 

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Alemdar’da zor günler 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, aynı zamanda tramvay güzergâhında bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde, eski Asker lojmanları mevkiinde yaptığı terfi istasyonu inşaatı ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’ni aylardır kilitlemişti.

Şimdi de boruların Alemdar Caddesi’ne döşenmesine geçildi. 
 

CADDE TAMAMEN KAPANDI

Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki çalışma nedeniyle, Alemdar Caddesi’nin alt kesimi zaten aylardır araç trafiğine kapalıydı. Ancak hiç değilse bu caddede yayalar rahat yürüyor, araçlar park edebiliyordu. Şimdi cadde hem kanalizasyon, hem yağmur suyu borularının döşenmesi için kazılıyor. Alemdar Caddesi’nin alt bölümüne yayaların girmesi bile hayli zor olacak. 

15 GÜNDE BİTER

İSU,  İzmit’in alt kesimlerindeki kanalizasyon ve yağmur sularını Terfi istasyonundan geçirip, D-100’ün altından denize verecek büyük bir sistem kuruyor. Alemdar Caddesi’nde başlayan iş, şimdilik caddenin alt tarafındaki 80 metrelik bölümde yapılacak. İSU yetkilileri, bu bölümdeki işin 15 günde tamamlanmasını öngörüyor. Ancak projenin tamamı 17 milyon TL’lik büyük bir iş. İSU, gelecek aylarda Alemdar Caddesi’nin üst kısmını da kazacak Çocuk Parkı’na kadar dev boruları döşeyecek. Yani İzmit için daha uzun süre sıkıntılar bitmeyecek.

DEV BORULAR

Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki çalışma nedeniyle, İzmit Alemdar Caddesi’nin alt tarafı aylardır araçlara kapalıydı. Şimdi İSU, Alemdar Caddesi’nin alt tarafında, 80 metrelik güzergâhta dev boruları döşemeye başlıyor. Bu çalışma sırasında Alemdar Caddesi’ne bırakın araçla girmeyi, yaya olarak girmek bile hayli zor olacak. 
 

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