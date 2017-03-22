"Alerji Deyip Geçmeyin"

Kocaeli Devlet Hastanesi K.B.B. Uzmanı Dr. Levent Demirci polene alerjisi olanları uyardı.

Demirci özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında polenlerin daha yoğun bir şekilde yayıldığını belirterek polene karşı alerjisi olanların bu aylarda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Bahar Aylarına Dikkat

Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs gibi bahar aylarında polenler havaya yayılır ve baharın geldiğini bizlere müjdeler. Ancak bu polenler göründükleri kadar masum değildirler. Kocaeli Devlet Hastanesi K.B.B. Uzmanı Dr. Levent Demirci baharın gelmesiyle oluşabilecek alerjik rahatsızlıklara dikkat çekerek polene alerjisi olanları uyardı. Demirci, “ Polene karşı hassasiyeti olan kişilerde, polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtilerini yaşarlar. Bu belirtilerin görülmesine bahar alerjisi denilmektedir. Bu belirtiler özellikle bahar aylarında oluyorsa bahar alerjisi mutlaka akla gelmelidir” diyerek uyarılarda bulundu.

Çocuklarımızı Koruyalım

Bahar alerjisinden özellikle çocukların etkilendiğini belirten Demirci, çocuklarda kokulara karşı hassasiyet olduğuna dikkat çekerek “Bahar alerjisi gözde, burunda ve akciğerde hasarlar oluşturmaktadır. Bu nedenle burun, göz ve akciğerler aşırı hassastır. Bahar alerjisi olan çocuklar kokulara karşı aşırı hassas oldukları için çamaşırlarının parfümsüz deterjanla yıkanması ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılması önemlidir” dedi.

Okul Başarısı Etkilenebilir

Bahar alerjisinin hızlıca etkilediği çocuklarda derslere konsantre bozukluğu gibi durumlara yol açtığını ifade eden Demirci, “Alakası yok gibi görünse de bahar alerjisi okul başarısını da etkiler. Bahar alerjisi olan çocukların genellikle burunları tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alamayan çocuklar ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder. Bu da okul başarısını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Çocuğunuzda bahar alerjisi belirtileri ya da alerjik hastalık belirtileri gördüğünüzde bir uzmana göstermeniz gerekmektedir” dedi.

Polenden Korunma Yolları

Bir uzmana danışarak uygun bir yöntemle hangi polenin bünyenizde alerjiye yol açtığının belirlenebileceğini belirten Demirci, “Her bitki yılın belli bir döneminde polen oluşturduğu için hassas olduğunuz polene göre önceden koruyucu tedaviye başlayarak hazırlık yapabilirsiniz. Polen sayısının ılık kuru ve güneşli günlerde artması, sabahları erken saatlerde ve yağmur sonrasında azalması nedeniyle polen miktarının fazla olduğu saatlerde açık alanlarda olabildiğince az kalınmalıdır. Çim polenine alerjisi olanlar çimler biçilirken uzak durmalı, polenlerle kaplanma sonucu kapalı mekanlarda alerjiye neden olma riskine karşı, giysiler ve çamaşırlar yazın açık havada kurutulmamalıdır. Polen mevsiminde pencereler kapalı tutulmalı, eğer mümkün ise polen sayısının nispeten daha az olduğu deniz kıyısında yer alan bölgelere seyahat edilmelidir'' dedi.

Günlük Yaşamın Parçası

Otomobil alma ya da değiştirme gereksinimi olduğunda polen tutucu hava filtreleri olan otomobillerin tercih edilmesi gerektiğini de vurgulayan Demirci, alerjisi olduğu halde çiçek yetiştirmek isteyenlerin böcekler vasıtasıyla döllenen, gül gibi renkli süs bitkilerini tercih etmeleri gerektiğini de söyledi. Demirci ayrıca alerjisi olanların kesinlikle evlerinde evcil hayvan (kuş dahil) beslememeleri, evde bitki yetiştirilmemesi, türlü sprey, naftalin, ağır kokulu maddeler kullanmamaları, evde sigara içilmemesi, klima ve kalorifer aralarının sık temizlenmesi, toz alma veya silkeleme gibi işlerde maske kullanmaları gerektiğini de belirtti.

