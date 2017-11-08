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Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

İzmit ilçesinde bulunan kullanılamayan bir evde çıkan yangında alev alev yanan ev itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

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Yangın, İzmit Sanayi Mahallesi Yankı Sokak üzerinde bulunan Ali Bezir'e ait boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin dışının saç olması yangının daha da büyümesine neden oldu. Gece gökyüzünü aydınlatan alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

Alev alev yandı, güçlükle söndürüldü

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