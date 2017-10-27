Alevi derneklerinden anlamlı kermes

Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi bugün Sanat Sokağı’ndan açılan kermes ile kentimizde eğitim gören üniversite öğrencilerine yardım toplandı. El emekleriyle hazırlanan takı, seramik ve ev yemeklerinin satıldığı kermesin son gününde kapanış programı gerçekleştirildi. Programa Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP eski milletvekili Bekir Yurdagül, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

EVLERİNİ HİSSETTİRDİK

Programda konuşan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam “Biz 2015 yılından buyana dernek yönetimi olarak çalışmalarımızın ana omurgasını gençler ve kadınlar üzerinde kurmaya çalıştık. 2 yıldır da elimizden geldikçe üniversite öğrencilerine memleketlerinden uzak olsalar dahi buranında evleri olduğunu hissettirmeye çalıştık. Bu kapsamda da kermes düzenleyerek onlara burs sağlayabilmek için emek sarf ediyoruz. Bu güzelliği bizimle birlikte büyüten besleyen herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN