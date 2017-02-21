Aleviler’den ‘Hızır’ cemi

Körfez Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Körfez Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi’nde “Hızır” cemi yaptılar, kurban kesip, dua ettiler ve semap döndüler.

Alevi inancına sahip vatandaşlar, cemevinin yemekhanesinde pişirilen kurbanlarla tuttukları oruçları açtılar, birlikte yemeklerini yediler.

ABU HAYAT SUYUNU İÇTİLER

Körfez Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Durmuş Yıldırım ve yöneticiler ev sahipliğini yaptı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Cemevi Dedesi Erkan Karsak, “Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamber, Abu Hayat Suyu’nu içip ölümsüzleşmişler. Şubat ayının ikinci haftasına gelen bu hadisenin Dünya tarihinde çok değeri vardır. Hızır Aleyhisselam, Allah’ü Teala’nın yardım meleğidir. Darda, zorda olanların imdadına yetişir. Böyle bir günde oruç tutmak Hızır Aleyhisselam için Allah’a dua etmek, güzel bir şeydir.” dedi.

İNCİNSEN DE İNCİTME

Cem töreni sırasında Alevilikle ilgili öğütler veren Erkan karsak, şunları söyledi:

“Eline, beline, diline, eşine, aşına, işine sahip ol. Kimseyi hakir görme. Çalıştırdığın kişinin hemen hakkını öde. Borcunu hemen ver. Yoldaşınla küs gezme. İnsinsen de incitme”

Ayetlerin okunduğu, duaların yapıldığı etkinlikte mersiyeler ve deyişler dile getirildi. Semahların dönülmesinin ardından lokma dağıtıldı.

Binali Aslan