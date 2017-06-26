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Alevlerin sardığı ahırdan son anda kurtarıldılar

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Alevlerin sardığı ahırdan son anda kurtarıldılar
Kartepe ilçesinde sabaha karşı başlayan ve 4 saatte kontrol altına alınan ahır yangınında 19 büyükbaş, 10 küçükbaş hayvan son anda alevler arasından kurtarıldı.

Yangın, sabah 05.30 sıralarında Kartepe Karatepe Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için uyanan mahalle halkı, Suat Yazıcı ve kardeşlerine ait ahırdan alevlerin yükseldiğini gördüler. Durumu ahır sahiplerine haber veren mahalleli daha sonra alevler arasında kalan 19 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvanı son anda telef olmaktan kurtardılar. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun süre kontrol altına almakta güçlük çekti. Ahırda depolanan 500 balyaya yakın samanın olduğu alanın duvarını kıran mahalleli, alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ettiler. Kırılan duvardan dışarı çekilen samanların söndürülmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan, alevlerin arasından kurtarılan hayvanlara dumandan zehirlenmemeleri için vatandaşlar tarafından ayran içirildi. Jandarma ekipleri çıkan yangın hakkında inceleme başlattı.

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