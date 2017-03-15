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Alevli otomobilin motoru tutuştu

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Alevli otomobilin motoru tutuştu
Gebze'de Fatih Uzun'a ait üzerinde alev resminin bulunduğu otomobilin motoru tutuştu. İtfaiye ekibi yanan aracı söndürdü.

Sabah saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi'nde ilerleyen Fatih Uzun yönetimindeki 34 NDG 92 plakalı otomobilin motorundan dumanların yükseldiğini görünce aracını yolun kenarına park etti. Yanlarında alev resminin bulunduğu otomobil yanarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fatih Uzun üzüntü içerisinde aracının yanışını izledi. Aracın motor bölümü hasar görürken, yangının LPG sisteminden kaynaklanan sorun nedeniyle çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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