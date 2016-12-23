FETÖ operasyonları kapsamın gözaltına alınan CHP İl Eğitim Sekreteri Prof. Dr. Ali Akdemir, "Milyonda bir bağımız olamaz, yaşam tarzım biliniyor. Yazgım böyleymiş. Devletime milletime kırgın değilim, devletime hep güvendim” dedi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, FETÖ Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla polis tarafından yaklaşık iki hafta önce İzmit’teki evinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan CHP İl Eğitim Sekreteri Prof. Ali Akdemir ile birlikte bugün il binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İlçe Başkanları ile parti yöneticileri ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

“Böyle itham edileceğim hiç aklıma gelmezdi” diyerek konuşmasına başlayan Prof. Ali Akdemir, “Doğuştan Atatürkçü, sosyal demokrat, laik yaşamımız var, ölünceye kadar devam edecek. Politik ve akademik kişiliğim nedeniyle olduğunu sanıyorum. Ben her zaman devlete ve hukuk sistemine bağlıyım. Böyle bir olayı yaşamam benim için talihsizlik. Hep beraber neden olduğu öğreneceğiz. Bu süreçte, CHP ailesi, İl Başkanı Sarıbay, yöneticilerimiz çok destek oldu. Milyonda bir bağımız olamaz; yaşam tarzım biliniyor. Yazgım böyleymiş. Devletime milletime kırgın değilim; devletimi hep güvendim.” dedi.

İKİ HAFTA GÖZALTINDA KALDI

Prof.Dr. Akdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıbay, “Ali Akdemir, 2 haftaya yakın sürede gözaltında tutulduğu sürece, partililerimiz defalarca aradı; hep bilgi alıp destek oldular. Böyle bir kazada yapılması gereken buydu bu kahramanlık değildir, Dün mahkemeye getirildi, adli kontrolle serbest bırakıldı. Herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi olmadığına başından beri inandım. FETÖ bizim tarlamızda yetişmez. ”dedi.

Sarıbay, güncel konularla ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’de bizi çok üzen olaylar oluyor. Şehirlerimizde yaşanan terör olaylarında şehitlerimiz oluyor, Rus büyükelçisi öldürülüyor. Siyasi iktidar kindar nesil yetiştirmenin mahsulüdür. Atatürkçü, laik, çağdaşlığına inanan demokrat neslin yetişmesi lazım. Ülkemizin durumu daha iyiye gitmiyor. Başkanlık sistemi getirilmek isteniyor. Bu sistemde, tek seçicilik var; yargı yok. Bizim istediğimiz, ülke böyle değil. Elbette bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Sizin desteğinizle CHP’li olsun olmasın aydın insanların desteğiyle bu Anayasanın kabul edilmemesi için uğraş vereceğiz.”

İNÖNÜ BÜSTÜ AÇILIYOR

Sarıbay, CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından temizliği bakımı yapılan İsmet İnönü’nün büstünün 25 Aralık Pazar günü 14.00’te açılışı yapılacak. Açılışa, İsmet İnönü’nün torunu Ankara milletvekili Gülsüm Bilgehan Toker’in de katılacağını duyurdu.