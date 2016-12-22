Ali Akdemir serbest

FETÖ soruşturması nedeni ile gözaltına alınan CHP Kocaeli İl Eğitim Sekreteri Prof. Dr. Ali Akdemir ali kontrolle serbest kaldı.

Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyonlar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'nin eski Kocaeli Büyükşehir Aday Adayı ve CHP İl Eğitim Sekreteri Prof. Dr. Ali Akdemir gözaltına alınmıştı. FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul'daki Çağlayan adliyesine sevk edilen CHP Kocaeli İl Yöneticisi Ali Akdemir, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Ali Akdemir'in avukatlığını CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yapmıştı.