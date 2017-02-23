Ali Haydar Bulut: Art niyetli girişim

Derince Belediyesi’nde 117 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor.

2014 yılında 3 yıl süreli % 18’e varan zam yaptırarak, hiç de şık olmayan bir sözleşme imzalatan Hizmet İş Sendikası ile hiçbir şekilde görüşmeyen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Yerel-Sen Temsilcisi Av. Mümtaz Uzun ve arabulucu Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal ile bir araya geldi. Başkan Bulut, yaptığı konuşmada “Adaylığımın ilan edildiği 2014 yılında seçimlere kısa bir süre kala, adı geçen sendika adeta fırsattan istifade ederek, mevcut belediye başkanıyla 3 yıllık sözleşme imzalamış ve hiç makul olmayan % 20’yi (İlk yıl % 16, ikinci yıl enflasyon +2, üçüncü yıl enflasyon +2) geçen bu zam oranını kabul ettirmiştir.” dedi.

Art niyetli bir girişim

2014 yılında imzalanan sözleşme ile ilgili bilgi veren Başkan Bulut “Bizim kıstasımız olan komşularımız, İzmit Belediyesi, Körfez Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bizimle aynı nüfusa ve yakın bütçeye sahip olan Gölcük Belediyesi’nde enflasyon oranında sözleşme imzalanırken, belediyemizde böylesine şık olmayan bir sözleşme yapılmış olması bize karşı yapılan art niyetli bir girişimdir. O gün verilen zam ile Derince Belediyesi çalışanlarının aldığı net ücret, bu saydığımız belediyelerimizin tamamının ücretlerini geçmiştir. Buna rağmen, önümüze hazır olarak getirilen sözleşmeye bağlı olarak 3 yıl boyunca sözleşmenin tüm gereğini yerine getirdik.” diyerek sözleşmeye bağlı kaldıklarını söyledi.

Derince’de işveren “yüzde 4” dedi

Emaneti korumak görevimiz

Çalışanlarla herhangi bir sorunlarının olmasının mümkün olmadığını belirten Başkan Bulut, “İşçimizin alın teri kurumadan tüm alacaklarını, sosyal haklarını ve ikramiyelerini gününde ödedik. Şu anda elhamdülillah işçimize bir kuruş borcumuz yok. İşçiler bizim işçimiz. Hepsi bizim mesai arkadaşımız. Onların alacaklarıyla, haklarıyla ilgili herhangi bir sorunumuzun olması düşünülemez ancak belediyemizin parası, bizim paramız değil milletimizin parasıdır. Dolayısıyla bize bu emaneti bırakan halkımıza ait olan parayı korumak da, işçilerimizin alın terinin karşılığını vermekte bizim boynumuzun borcudur.” dedi.

Sendika ile hiç görüşmedim

Yeni sözleşme sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Başkan Bulut, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugüne kadar adı geçen sendika ile hiç görüşmedim ve görüşmeyeceğim. Günümüzde bile komşu belediyelerimizle enflasyon oranında sözleşme imzalayan söz konusu sendika bize gelince % 20 zam teklif ederek adeta 2014 yılında ortaya koyduğu art niyeti devam ettirmiştir. Bu sebeple, bu sendikaya % 0, mesai arkadaşlarımız olan işçi kardeşlerimize iki yıllık sözleşmede % 3+3 zam vermeyi uygun buluyorum.

EN DÜŞÜK BÜTÇE, EN YÜKSEK MAAŞ

Bu tabloda da gözüktüğü gibi Derince Belediyesi en düşük bütçeye sahip olmasına karşın en yüksek maaşı vermektedir.”



