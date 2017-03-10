Ali Haydar Bulut’tan işçilere müjde

Derince Belediyesi’nde 117 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde işçilerin yüzünü güldüren bir karar alan Başkan Bulut, % 5+5 zam vereceğini müjdeledi

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, devam eden sözleşme süreci ile ilgili bir açıklamada bulundu. 117 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci ile ilgili daha önce ‘Sendikaya 0, işçiye % 3+3’ teklifinde bulunan Başkan Bulut, geçtiğimiz günlerde kurumda çalışan işçilerle bir araya gelmiş ve istişarede bulunmuştu. Belediye çalışanlarıyla herhangi bir problemleri olmadığını daha önce de ifade eden Başkan Bulut, son yaptığı açıklama ile işçilerin yüzünü güldürdü.

‘Huzur içerisinde harcayın’

Göreve geldikleri tarihten, bugüne kadar geçen süreçte işçilerin tüm alacakları, sosyal hakları ve ikramiyelerini gününde ödediklerini belirten Başkan Bulut, “Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını her zaman düşünen özverili yönetim anlayışımızla yeni sözleşme döneminde de işçilerimize % 5+5 zam verdiğimizi müjdeliyorum. Emekçilerimizin kazançlarını aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcamalarını temenni ediyorum” dedi. Derince Belediyesi çalışanları da bu müjdeli haber nedeniyle Başkan Bulut’a memnuniyetlerini ilettiler.

