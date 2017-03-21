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Ali İhsan Özdemir vefat etti

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Ali İhsan Özdemir vefat etti
Gölcük Şirinköy Mahallesi 504. Sokak No:18’de oturan Bağkur emeklisi Ali İhsan Özdemir (77) vefat etti.

7 çocuk babası olan Ali İhsan Özdemir’in cenazesi Çankırı Aşağı Pelitözü Köyü’nde toprağa verildi.

 

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